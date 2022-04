Pixel 6a: Einschränkung beim Budget-Smartphone – Google Kamera wird Motion Mode nicht unterstützen

Google könnte schon in wenigen Wochen das neue Pixel 6a präsentieren, das wohl doch etwas früher als zuletzt vermutet auf den Markt kommt und in diesen Tagen immer mehr Details verrät. Bisher haben wir nur Gutes über das neue Smartphone gehört, doch jetzt gibt es einen kleinen Wermutstropfen: Wie bekannt wurde, wird das Pixel 6a den neuen „Motion Mode“ der Google Kamera nicht unterstützen.



Mit den Pixel 6-Smartphones wurde im vergangenen Jahr der Motion Mode (Bewegungsmodus) eingeführt, der exklusiv in der Google Kamera-App zur Verfügung steht. Dieser Modus ermöglicht es, dass einzelne Teile eines statischen Bildes so dargestellt werden, dass deren Bewegung sichtbar wird (siehe die Beispielbilder in diesem Artikel). Eine nette Spielerei, die sicherlich noch ausbaufähig ist und in den nächsten Generationen eine wichtigere Rolle spielen könnte.

Auf dem Pixel 6a wird der Modus allerdings pausieren müssen, denn ein Teardown der Google Kamera-App zeigt, dass dieser Modus auf „bluejay“, so der Codename des Pixel 6a, explizit nicht angeboten wird. Das kann sich freilich in Zukunft ändern, aber dass man eine solche Sperre so kurz vor dem Marktstart in die App einbaut, verheißt nichts Gutes. Zumindest in den ersten Monaten kann man die Nutzung dieser Funktion auf dem Pixel 6a wohl ausschließen.

Der Grund dürfte bei der Hardware liegen, denn das Pixel 6a setzt zwar auf den gleichen Kamerachip, aber auf eine veränderte Kamerakonfiguration. Gut möglich, dass der Modus mit dieser gar nicht oder nicht zufriedenstellend umgesetzt werden kann. Schlussendlich wird das aber auch eine Software- und KI-Sache sein, die ein Nachreichen nicht ausschließt.









» Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Entsperren per Gesichtserkennung kommt zurück – alle Hinweise auf die neue Funktion

» Pixel 6: Wie erfolgreich sind die Smartphones? Google könnte schon zehn Millionen Geräte verkauft haben

[XDA Developers]