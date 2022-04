Oster-Aktionen im Google Store: Die Frühjahrsangebote laufen – Rabatte auf Pixel, Fitbit, Smart Home & Stadia

Es ist Ostemontag und im deutschen Google Store gibt es anlässlich dessen einige interessante Aktionen, die unter dem Dach der „Frühjahrsangebote“ nur noch heute und morgen angeboten werden. Zusätzlich zu den bereits seit längerer Zeit vorhandenen Rabatten rund um Fitbit, die Smart Home-Produkte und Stadia gibt es an diesem Wochenende auch die Pixel 6-Smartphones reduziert, die Pixel Buds günstiger und einiges mehr. Schaut mal herein, es lohnt sich.



Im deutschen Google Store gab es in den letzten Monaten mehrere starke Rabatte, die in der letzten Wochen von den Frühjahrsangeboten abgelöst wurden. Diese umfassen einen großen Teil des Portfolios und sind noch wenige Tage für alle Interessierten verfügbar. Sparen könnt ihr in allen Bereichen von Smartphone über das Smart Home bis hin zu Stadia oder Smartwatches und Fitnesstracker. Kaum eine Kategorie ist ohne Aktion.

Für das Osterwochenende hatte man nochmal einmal nachgelgt und verkauft die Pixel 6-Smartphones jetzt nicht nur im Gegenzug zum Eintausch eines alten Smartphones günstiger, sondern hat auch einen separaten Rabatt in Höhe von 80 Euro auf Lager. Natürlich erhofft man sich, noch möglichst viele Pixel 6 zu verkaufen. Weil diese demnächst durch die Pixel 6a-Smartphones eine starke interne Konkurrenz erhalten (die aller Voraussicht nach deutlich günstiger ist), wird man jetzt nochmal einen ganzen Schwung verkaufen wollen.

Schaut euch einfach einmal die folgende Liste der Aktionen an. Leider gibt es derzeit im Google Store ein paar Probleme, sodass sich die Laufzeit der Aktionen nicht anzeigen lässt. Ich gehe davon aus, dass die Aktionen ohne konkretes Datum im Titel vielleicht bis Ende des Monats rabattiert sein wird.









Smartphones

80 Euro Rabatt beim Kauf eines Pixel 6

80 Euro Rabatt beim Kauf eines Pixel 6 Pro

20 Euro Rabatt beim Kauf der Pixel Buds A-Serie

bis zu 700 Euro Rabatt beim Kauf eines Pixel 6 mit Rückgabe eines iPhones

bis zu 350 Euro Rabatt beim Kauf eines Pixel 6 mit Rückgabe eines Samsung-Smartphones

bis zu 300 Euro Rabatt beim Kauf eines Pixel 6 mit Rückgabe eines Pixel

Smart Home

10 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Protect Rauch- und Kohlenmonoxidmelder

15 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Cam (Outdoor oder Indoor | mit Akku)

10 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Cam (Indoor, mit Kabel)

20 Euro Rabatt beim Kauf von Google Wifi-Dreierpack

10 Euro Rabatt beim Kauf von Google Wifi Einzeln

20 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Wifi-Routern

30 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Wifi Router- und Zugangspunkt

30 Euro Rabatt beim Kauf von zwei Nest Mini (zweite Generation)

20 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Doorbell mit Akku

Stadia

39 Euro Rabatt beim Kauf des Google TV-Set

39 Euro Rabatt beim Kauf des Google TV-Set mit Adapter

Fitbit

30 Euro Rabatt beim Kauf des Fitbit Inspire 2 Fitnesstracker

40 Euro Rabatt beim Kauf der Fitbit Versa 3 Smartwatch

40 Euro Rabatt beim Kauf des Fitbit Luxe Fitnesstracker

30 Euro Rabatt beim Kauf des Fitbit Charge 5 Fitnesstracker

20 Euro Rabatt beim Kauf der Fitbit Sense Smartwatch

Bundles

Nest Hub + Nest Doorbell für 269,98 Euro statt 299,98 Euro

Nest Hub + Nest-Überwachungskamera für 269,98 Euro statt 299,98 Euro

Nest Hub + Nest-Überwachungskamera + Nest Doorbell für 429,97 Euro statt 499,97 Euro

Nest Hub + zwei Nest-Überwachungskamera für 429,97 Euro statt 499,97 Euro

Nest Hub + zwei Nest-Überwachungskamera + Nest Doorbell für 609,96 Euro statt 966,96 Euro

» Alle Aktionen im Google Store

