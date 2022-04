Pixel 6 Aktion: 80 Euro Rabatt auf Pixel 6 und Pixel 6 Pro – neue Frühjahrsangebote im Google Store

Die Pixel 6-Smartphones sind seit gut einem halben Jahr am Markt und dürften sich nach wie vor gut verkaufen, auch dank sinkender Preise. In der Osterwoche gibt es nun auch im deutschen Google Store mehrere Aktionen rund um die Pixel 6-Smartphones, die ihr mit einem Rabatt von 80 Euro kaufen könnt. Bei der Konkurrenz gibt es zusätzlich eine Schutzhülle Gratis.



Im deutschen Google Store sind schon vor einigen die Frühjahrsangebote gestartet und wie erwartet hat man diese in der Osterwoche noch einmal ausgebaut: Ab heute sind auch die Pixel 6-Smartphones Teil der Aktionen und können mit einem Rabatt von 80 Euro gekauft werden. Diese Ersparnis gilt sowohl für das Pixel 6 als auch für das Pixel 6 Pro in allen Konfigurationen und Farben, so lange der Vorrat im Google Store reicht.

Die Aktion läuft bis einschließlich 19. April, also noch genau eine Woche, und umfasst viele weitere starke Aktionen. Beim Pixel 6 hatte man bisher auf hohe Eintauschprämien gesetzt, die aber vielleicht nicht jedermanns Sache sind. Ab heute bis Dienstag zahlt ihr für das Pixel 6 nur 569 Euro statt 649 Euro und für das Pixel 6 Pro nur 819 Euro statt 899 Euro. Kann man auf jeden Fall mitnehmen, denn viel günstiger werden die Smartphones sicherlich nicht werden.

Alternativ gibt es auch heute noch die Pixel 6-Aktion bei Media Markt, bei der ihr zwar nur 70 Euro Kaufpreis spart, aber dafür eine Original Google-Schutzhülle dazu bekommt.

