Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Nutzer berichten von zufällig verstellten Klingeltönen, Signaltönen und Alarmtönen

Alle Nutzer der Pixel 6-Smartphones durften sich im April freuen, denn das Sicherheitsupdate wurde pünktlich ausgerollt und hat keine Probleme auf den Geräten verursacht. Doch offenbar erst in den letzten Tagen ist doch noch ein Problem aufgetreten, das man aber eher als Nervigkeit und nicht wirklich als Stolperstein einordnen kann: Bei vielen Nutzern wurden die Klingeltöne und Signaltöne verstellt.



Klingeltöne, Signaltöne und Alarmtöne stehen auf den Pixel-Smartphones in großer Auswahl zur Verfügung, haben aber längst nicht mehr den Stellenwert wie in früheren Jahren. Viele Nutzer dürften wohl die Standardtöne beibehalten und sich an diese gewöhnt haben. Doch irgendwann in den letzten Tagen wurden diese Töne vom System auf eher zufällige andere Töne geändert. Interessanterweise soll es sich dabei um Töne handeln, die zwar im System zum Einsatz kommen, aber eigentlich nicht zur Auswahl stehen. Folgende Töne kamen beispielsweise bei 9to5 zum Einsatz.

Tatsächlich sehr zufällige Töne. Bei anderen Nutzern sind es wohl andere Soundfiles, die aber ebenfalls eher weniger als Klingelton, Signalton oder Weckerton konzipiert sind. Wer auf die eigenen Sounds trainiert ist, wird so gerade in den ersten Tagen vielleicht den einen oder anderen Anruf verpasst haben. Alle Töne lassen sich wieder zurückstellen und sollten sich dann nicht mehr von selbst verstellen. Ein Bugfix seitens Google dürfte also nicht notwendig sein, man muss nur aufpassen, dass das im Mai nicht wieder passiert.

Warum nur Pixel 6-Nutzer betroffen sind, zumindest gibt es keine Berichte von anderen Nutzern, ist nicht bekannt. Die Standardtöne für Klingelton, Signalton und Alarmton sind übrigens: The Big Adventure, Popcorn & Bright Morning.

[9to5Google]