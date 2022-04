Pixel Wallpaper: Google bringt neue Hintergrundbilder zum ‚Tag der Erde‘ auf die Smartphones (Download)

Google spendiert allen Pixel-Smartphones schon seit langer Zeit jeden Monat neue Hintergrundbilder, die im Rahmen der Serie ‚Curated Culture‘ ausgerollt werden und jeweils wechselnde Themenbereiche aufgreifen. In diesem Monat dreht sich alles um den „Tag der Erde“, der in wenigen Wochen zelebriert wird und schon jetzt auf den Homescreens stattfinden kann. Anlässlich dessen wurden drei schicke Hintergrundbilder erstellt, die wir euch wie üblich zur Ansicht und zum Download anbieten.



Google versorgt die Pixel-Smartphones nun schon seit Anfang 2021 jeden Monat mit neuen Wallpapern und setzt diese Reihe mit jedem weiteren Monat fort: Im Rahmen der „Curated Culture“-Serie gibt es im April eine Galerie mit dem Titel „Earth Day“ bzw. zu Deutsch zum Tag „Tag der Erde“. Die Bilder sind wie üblich sehr künstlerische gehalten und dürften sich sehr gut an das Material You-Design anpassen. Erstellt wurden alle drei Bilder von der Gastkünstlerin Josefina Schargorodsky.

Appreciation of our Land: What happens if [we] appreciate the details? We take a new perspective: a humble position.

What happens if [we] appreciate the details? We take a new perspective: a humble position. Mother Nature: A kind character that nurtures us with the land; a woman that’s the beauty of our planet.

A kind character that nurtures us with the land; a woman that’s the beauty of our planet. Only one planet Earth: We’re surrounded by beauty. If we pay attention, we can appreciate and take care of it.

Die drei Hintergrundbilder finden sich bei allen Pixel-Smartphones ab der dritten Generation in der Pixel Wallpapers-App im Bereich „Curated Culture“. Solltet ihr sie dort nicht vorfinden oder kein Pixel-Smartphone besitzen, bieten wir sie euch zum Download an. Die Hintergrundbilder haben eine Größe von 1999 x 2222 Pixel und sind so designt, dass sie an den Seiten einfach abgeschnitten werden können, um auf jede Displaygröße zu passen. Das Paket mit allen drei Wallpaper gibt es HIER zum Download. Hier nun die geringer aufgelösten Vorschaubilder.









» Download der obigen 3 Bilder (Google Drive)

[9to5Google]