Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Neuer Bug? Nutzer berichten von automatisch abgelehnten und nicht angezeigten Anrufen

Viele Nutzer der Pixel 6-Smartphones mussten in den vergangenen Monaten mit einigen Problemen leben, die von Google immer wieder gefixt wurden – meist erfolgreich. Jetzt berichten einige Nutzer von einem Problem, das je nach Situation sehr unschöne Folgen haben kann: Eingehende Anrufe werden automatisch abgelehnt, ohne dass der Nutzer überhaupt über den Anruf informiert wird.



Wenn Smartphones eine Grundfunktion bieten, dann ist die Telefonie. Daher sollten Anrufe zuverlässig aufgebaut und angenommen werden können, doch leider ist das in den letzten Tagen bei einigen Pixel 6-Nutzern nicht mehr der Fall. Mehrere Nutzer berichten, dass ihre Smartphones nicht über eingehende Anrufe informieren und diese noch dazu automatisiert ablehnen. Ablehnen im Sinne von, dass der rote Hörer gedrückt und der eingehende Anruf abgebrochen wird.

Nach dem ersten Bericht wurde dieses Verhalten von mehreren Nutzern bestätigt. Zwar ist die Anzahl sehr überschaubar, aber wenn mehr als nur ein Nutzer betroffen ist, kann man ein schadhaftes Gerät oder äußere Einflüsse wohl ausschließen. Weil der eingegangene Anruf gar nicht erst vermeldet wird, könnte es natürlich auch sein, dass viele mutmaßlich Betroffene das Problem noch gar nicht bemerkt haben.

Allerdings sind die Anrufe nicht vollständig versteckt. Öffnet man die Anrufliste, tauchen sie dort auf und wurden als abgelehnt markiert. Also so, als wenn der Nutzer selbst den Anruf abgelehnt hätte. Doch wer schaut schon auf Verdacht in seine Anruflisten herein? Wohl die wenigstens, sodass der Fehler längere Zeit unbemerkt bleiben kann.

Es wurde vermutet, dass es mit dem „Bitte nicht stören“-Modus im Zusammenhang steht, aber der soll bei den Nutzern wohl nicht aktiviert gewesen sein. Ich könnte mir auch einen etwas zu scharf eingestellten Spamfilter vorstellen, endgültig klären können das aber wohl nur Googles Entwickler.

