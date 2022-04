Amazon Fire TV Stick: Mit dieser Tastenkombination auf der Fernbedienung könnt ihr den Stick neu starten

Neben dem Google Chromecast erfreut sich auch der Amazon Fire TV Stick sehr großer Popularität und dürfte hierzulande millionenfach hinter Fernsehgeräten zu finden sein. Der Stick agiert somit „unsichtbar“, was in mindestens einem Fall zum Nachteil werden kann – nämlich, wenn der Stick abgestürzt ist. Für diesen Fall gibt es eine Tastenkombination auf der Fernbedienung, mit der ihr den Stick neu starten könnt.



Der Amazon Fire TV Stick verrichtet normalerweise sehr zuverlässig seinen Dienst, doch es kann auch hin und wieder zu Aussetzern kommen, bei denen der Stick nicht mehr reagiert. Ein einfacher Neustart kann das Problem schnell beheben, doch dieser ist vielleicht gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. Amazon selbst nennt zwei Varianten, die je nach Situation hilfreich oder weniger hilfreich sein können. Einmal per Software und einmal bei der rohen Hardware.

Neustart per Software

Die einfachste und von Amazon erklärte Variante ist es, den Stick direkt über die Android TV-Software neu zu starten. Wechselt dafür einfach in das Einstellungen-Menü, geht in den Bereich „Mein Fire TV“ und wählt dann dort den Eintrag „Neustart“ aus. Noch einmal bestätigen und schon wird sich der Stick neu starten. Sollte das Betriebssystem allerdings nicht mehr reagieren, hilft euch diese Variante nicht weiter. Denn ihr könnt sie gar nicht nutzen.

Neustart beim Stick

Die zweite Methode ist es, den Fire TV Stick einfach vom Strom zu trennen, einige Sekunden zu warten und dann erneut zu starten. Das funktioniert immer, doch bei einem zu gut verbauten Stick kann das je nach Fernseher und / oder Möbelstück schwer werden. Damit fällt auch diese Variante für manche Nutzer als bequemer Weg heraus.









Fire TV Stick per Fernbedienung neu starten

Für die dritte Variante benötigt ihr die Fernbedienung und zwei Hände. Haltet einfach die große Mitteltaste sowie den Play/Pause-Button für fünf Sekunden gleichzeitig gedrückt. Die Fernbedienung wird dem Stick damit das Signal geben, sich neu zu starten. Dieses Signal ist fest codiert, sodass es selbst bei einem Absturz des Sticks funktionieren sollte. Ist natürlich nicht garantiert, aber die wohl beste Methode zum Neustart des Amazon Fire TV Stick.

Ihr werdet das hoffentlich nicht so häufig benötigen, aber dennoch kann man sich das mal merken und vielleicht für das Muskelgedächtnis einmal ausprobieren.

