Google Chrome Web Store: Zwei neue Badges werden ausgerollt – Abzeichen für vertrauenswürdige Entwickler

Was der Google Play Store für Android ist, ist der Chrome Web Store für den Chrome-Browser und das mangels echter Konkurrenz sogar noch eine Stufe schärfer. Jetzt tut sich erstmals seit langer Zeit wieder etwas im Web Store, denn die Redaktion soll verstärkt eingebunden werden und zwei neue Badges vergeben können. Diese sollen die Vertrauenswürdigkeit des App-Entwicklers unterstreichen.



Der Chrome Web Store soll attraktiver werden und dürfte nun erst einmal das Grundvertrauen der Nutzer in die Entwickler der Apps und Erweiterungen stärken wollen. Dazu werden die beiden neuen Badges „Featured“ und „Established Publisher“ eingeführt, die unter anderem dafür sorgen, dass die Einträge in der Suche höher gerankt werden und auch in Werbeaktionen zum Einsatz kommen können. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zu den beiden Badges, die Google derzeit per E-Mail an Entwickler versendet.

Das sind die beiden neuen Badges

Featured Badge: wird an Erweiterungen vergeben, die unsere technischen Best Practices befolgen und einen hohen Standard an Benutzerfreundlichkeit und Design erfüllen. Featured Badges werden qualifizierten Erweiterungen durch unser Erweiterungsprüfungssystem zugewiesen. Chrome-Mitarbeiter bewerten jede Erweiterung manuell, bevor sie das Abzeichen erhält, und achten dabei besonders auf Folgendes: Die Einhaltung der Best-Practice-Richtlinien des Chrome Web Stores, einschließlich der Bereitstellung eines ansprechenden und intuitiven Erlebnisses, der Verwendung der neuesten Plattform-APIs und der Wahrung der Privatsphäre der Endbenutzer. Eine übersichtliche und für potenzielle Nutzer hilfreiche Seite mit hochwertigen Bildern und einer detaillierten Beschreibung.

