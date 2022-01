Android 12: Diese OPPO Smartphone sollen das Update auf ColorOS 12 erhalten – erster unvollständiger Plan

Googles neues Betriebssystem Android 12 ist nun schon wieder mehr als drei Monate auf dem Markt und größere Smartphone-Hersteller haben längst mit dem Rollout auf die ersten Geräte begonnen – darunter OPPO. Dennoch hat sich das Unternehmen erst jetzt zu Wort gemeldet und verraten, welche Smartphones das Update auf Android 12 erhalten und wann damit zu rechnen ist. Allerdings scheint das noch nicht final.



Viele große Smartphone-Hersteller benennen das aktuelle Betriebssystem offiziell nicht mehr „Android“, obwohl es das natürlich ist, sondern nutzen ihre eigenen Aufsätze und Marketingbezeichnungen. Bei OPPO ist es bekanntlich „ColorOS“, das angelehnt an der Android-Version in der Version 12 erschienen ist und schon jetzt auf die ersten Smartphones ausgerollt wird bzw. es in den nächsten Monaten wird.

Das Unternehmen hat nun auf Twitter bekannt gegeben, welche Smartphones das Update weltweit erhalten werden. Für Deutschland ist mit dem Find X3 Pro allerdings nur ein einziges Smartphone aufgelistet. Das kann sicherlich nicht stimmen, zumindest kann man das nur hoffen, sodass am Plan sicherlich nochmal gefeilt wird. Schaut euch einfach die folgenden Update-Grafiken an, die einen Eindruck von der globalen Geräteauswahl geben. Wenn ihr Gerät X besitzt, das in einem anderen Land aktualisiert wird, ist die Wahrscheinlichkeit für einen deutschen Rollout natürlich sehr hoch.









