Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Google zieht das Android-Update jetzt vollständig zurück – Download nicht mehr möglich

Google lässt die Nutzer der Pixel 6-Smartphones auch in diesem Monat wieder etwas länger warten und steht hoffentlich kurz davor, das Update-Fiasko endlich in den Griff zu bekommen und zu beenden. Nun macht man den nächsten Schritt und hat den Download des jüngsten Updates vollständig zurückgezogen. Das kommt sehr selten vor und soll wohl noch größere Probleme verhindern.



Pixel 6-Nutzer müssen länger auf das Januar-Update warten und haben in vielen Fällen noch nicht einmal das Dezember-Update erhalten. Dieses wurde bekanntlich sehr früh gestoppt und dementsprechend nicht per OTA auf die Smartphones ausgeliefert. Dennoch bot man es weiter als Image zum Download an, sodass etwas erfahrenere Nutzer es ohne große Umwege herunterladen und installieren konnten. Das dürften nur wenige getan haben, aber dennoch will man das nun verhindern.

Die oben aufgelisteten Images für Pixel 6 und Pixel 6 Pro wurden zurückgezogen. Es handelt sich um das Dezember-Update, das auch nicht mehr auf diesem Weg auf die Smartphones gelangen soll. Vermutlich hatte man die Sorge, dass die Nutzer aufgrund des fehlenden Januar-Updates auf das nächstältere ausweichen könnten. Wir dürfen nicht vergessen: Die Pixel 6-Smartphones sind zum großen Teil mit dem November-Patch unterwegs. Das dürfte Nutzern mit Sicherheits-Bewusstsein nicht gefallen.

Wir dürfen gespannt sein, ob das Dezember-Update später wieder angeboten wird, wenn die Januar-Version freigegeben wurde und hoffentlich problemlos funktioniert.

