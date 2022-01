Stadia: Verlorene Nutzer werden umworben – ehemalige Pro-Abonnenten erhalten wohl derzeit täglich E-Mails

Googles Spieleplattform Stadia will in diesem Jahr kräftig wachsen und hofft dafür natürlich auf viele neue Abo-Nutzer, die auch das eine oder andere Spiel kaufen. So mancher Nutzer entscheidet sich aber auch gegen die Plattform und will diese verlassen, was zwar problemlos möglich ist, aber derzeit nervig werden kann. Vermutlich ein Bug sorgt dafür, dass die verlorenen Nutzer täglich an die Rückkehr erinnert werden.



Man kennt das: Wenn man einen Vertrag kündigt, ein Abo beendet, eine Dienstleistung abbestellt oder sich auf sonstige Weise von einem Unternehmen trennen möchte, erhält man häufig liebe Nachrichten mit mehr oder weniger überzeugenden Argumenten oder Angeboten. Das ist offenbar auch bei Stadia nicht anders: Kündigt man das Abo, gibt es eine E-Mail-Benachrichtigung über die verbleibenden Tage bis zum Auslaufen des Abos. Natürlich hofft Google, dass die Nutzer diese umso mehr verwenden und sich die Kündigung vielleicht noch einmal überlegen.

Vermutlich durch einen Bug werden diese E-Mails derzeit aber täglich versendet. Und so ist es wieder mal AndroidPolice-Gründer Artem Russakovskii, der als einer von mehreren von dem Problem betroffen ist. Obiger Screenshot zeigt, dass die Stadia-Mail einen regelrechten Countdown abliefert und täglich an den verbleibenden Spielspaß erinnert. Andere Nutzer berichten, dass sie solche E-Mails in der Vergangenheit nicht erhalten haben.

Es dürfte sich wohl um eine recht neue Erinnerungs-Mail handeln, die einfach falsch konfiguriert worden ist oder derzeit „vergisst“, wann der Nutzer das letzte Mal erinnert wurde. Keine große Sache, aber dennoch nervig und eine Mini-Baustelle der Plattform. Aber spätestens nach 30 Tagen ist der Spuk vorbei 😉

