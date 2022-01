Google Fotos: Animierte Bilder und Videos im Stream deaktivieren – so könnt ihr Autoplay jetzt abstellen

Google Fotos ist in erster Linie ein Speicher für Bilder, kann aber natürlich auch Videos oder animierte Fotos in der Cloud ablegen und wieder abspielen. Schon seit langer Zeit gibt es beim Scrollen durch den Fotostream eine automatische Vorschau, die zwar ein Standardverhalten ist, aber längst nicht allen Nutzern gefallen dürfte. Jetzt lässt sich das unter Android endlich deaktivieren.



Automatisch abspielende Videos sind auf vielen Plattformen zum Standard geworden und dürften wohl auf gemischte Reaktionen treffen. Die einen lieben den Komfort, die anderen sind davon eher gestört und würden den Play-Button lieber selbst drücken. Solltet ihr zur zweiten Gruppe gehören, könnt ihr dieses Verhalten von Google Fotos nun in der Android-App deaktivieren. Dafür wurde eine neue Option ausgerollt, die irgendwann in den letzten Wochen in die App gelangt ist.

Öffnet einfach die Google Fotos-Einstellungen in der Android-App und sucht dort nach dem Punkt „Wiedergabe im Fotoraster“. Im Untermenü lässt sich auswählen, ob das automatische Playback für Videos oder Fotos mit Bewegtbild aktiviert oder deaktiviert sein soll. Google Fotos empfiehlt, dass beide Optionen aktiviert bleiben, um die App optimal nutzen zu können. Ihr könnt es aber für beide Kategorien selbst festlegen. Ich denke, dass das Deaktivieren für Videos und Aktivieren für Motion Photos die beste Variante ist.

