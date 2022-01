Stadia: Googles Spieleplattform kommt auf Smart TVs von Samsung – neuer Gaming Hub mit Stadia & mehr

Googles Spieleplattform Stadia lässt sich auf sehr vielen Plattformen nutzen, wobei Smart TVs sicherlich zu den wichtigsten Geräten zählen. Immer mehr Hersteller setzen nun darauf, Stadia nativ auf die Fernseher zu bringen, ohne dass das Spielgeschehen per Cast-Technologie übertragen werden muss. Zu den jüngsten Neuzugängen gehören sowohl LG als auch Samsung mit seinem neuen Line-Up.



Stadia lässt sich von Beginn an auf Smart TVs nutzen und nutzt dafür verschiedenste Brücken: Entweder wird es per Cast-Technologie auf den Fernseher übertragen, per Cast auf ein angeschlossenes Android TV-Gerät übertragen oder direkt innerhalb der Google TV-Plattform gezockt. Nun etabliert sich die Variante ohne Umwege immer mehr, denn kurz nach der Ankündigung von LG zieht auch Samsung nach: Stadia kommt als native App auf die Smart TVs.

The Samsung Gaming Hub will empower players to discover and jump into the games they love faster through game streaming services. Players will have access to an extensive library of games through Samsung’s partnerships with industry leaders – NVIDIA GeForce Now, Stadia and Utomik – and that’s just the beginning.