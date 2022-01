Google Store: Pixel 6 Pro ist endlich wieder verfügbar – kann jetzt im deutschen Google Store bestellt werden

Auch wenn auf der Software-Ebene noch nicht alles rund läuft, dürften sich die Pixel 6-Smartphones sehr großer Beliebtheit erfreuen und sind aus diesem Grund immer wieder nur eingeschränkt verfügbar. Jetzt kann der deutsche Google Store endlich vermelden, wieder Pixel 6 Pro auf Lager zu haben. Bei Interesse solltet ihr schnell sein.



Es kommt nicht häufig vor, dass neue Pixel-Smartphones innerhalb weniger Stunden ausverkauft sind und erst nach mehreren Tagen bei den meisten Händlern zusätzliche Chargen freigegeben werden. Bei den Pixel 6-Smartphones war es aber so – und das in einer für Google bisher kaum erreichbaren Dimension. Zwar sind keine belastbaren Verkaufszahlen bekannt, aber von Anfang an wurde von höheren Stückzahlen als bei vorherigen Generationen gesprochen. Das lag nicht nur am Hype, sondern auch am vergleichsweise günstigen Preis und der Vorbesteller-Aktion.

Erst jetzt sind neue Pixel 6 Pro in größeren Mengen im deutschen Google Store eingetroffen. Ich denke, dass der Hype längst abgeflaut ist und die Smartphones nun dauerhaft verfügbar sein werden. Garantieren kann man das aber freilich nicht, sodass ihr bei Bedarf schnell bestellen solltet. Aktionen würde ich vielleicht rund um den Valentinstag erwarten, prognostizieren lässt sich das aber nicht. Und wenn es dann doch mal ausverkauft sein sollte, schaut bei den deutschen Elektronikhändlern vorbei:

Pixel 6 Pro bestellen: Media Markt | Saturn | Google Store

