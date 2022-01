Wear OS: Pixel Watch & Co sollen Smartphones und Chromebooks entsperren – Smart Lock kommt bald

Google hat große Pläne mit dem Smartwatch-Betriebssystem Wear OS und will diesem 2022 den dringend benötigten Neustart verpassen – aller Voraussicht nach auch mit Hilfe einer Pixel Watch. Jetzt hat man erst einmal ein neues Feature angekündigt, auf das sich Neo-Besitzer einer Wear OS 3-Smartwatch freuen dürfen: Mit Smart Lock lässt sich sowohl das Smartphone als auch ein Chromebook entsperren.



Schon vor längerer Zeit wurde eine Brücke zwischen Android und Chrome OS geschaffen, die ein komfortables Entsperren des Chromebooks per Smartphone ermöglicht – in dem es sich einfach in unmittelbarer Nähe befindet. Dieses Feature soll schon bald als „Smart Lock“ auch auf die Wear OS-Smartwatches kommen und dort sowohl Android als auch Chrome OS entsperren können. Man führt die Kette also einen Schritt weiter und ermöglicht das Entsperren von Smartphone und Chromebook. In folgender Animation ist das zu sehen.

Voraussetzung ist natürlich, dass die Smartwatch entsperrt ist. Ist das der Fall, kann sich das Android-Smartphone und auch das Chromebook automatisch entsperren. Beide werden per Benachrichtigung darüber informieren, von welchem Gerät sie entsperrt wurden. Auf der Smartwatch wird es außerdem einen Button geben, mit dem die Entsperrung sofort wieder rückgängig gemacht werden kann. Wirklich sehr praktisch, wird aber wohl nur für Wear OS 3-Smartwatches angeboten. Und davon gibt es neben der Samsung Galaxy Watch 4 nach wie vor noch keine.

Der Rollout soll dementsprechend erst in den nächsten Monaten stattfinden.

