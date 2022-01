Android 12: Update bringt Chromecast-Steuerung zurück – Änderung der Lautstärke ist jetzt wieder möglich

Google hat mit dem Start von Android 12 viele neue Features in das Betriebssystem gebracht, musste an anderer Stelle aber auch den Funktionsumfang beschränken. Es war nicht mehr möglich, die Lautstärke des Chromecast oder eines anderen Cast-Geräts mit der Lautstärke-Wippe des Smartphones zu steuern. Mit dem Januar-Update kam diese Funktion nun überraschend und ohne Ankündigung zurück.



Manche Features in Android sind so selbstverständlich, dass man sie gar nicht mehr als Feature oder Hilfsmittel ansieht, sondern als etwas, das einfach funktionieren muss. Dazu würde ich auch die Funktion zählen, die Lautstärke eines verbundenen Chromecast per Lautstärke-Wippe auf dem Smartphone zu ändern: Einfach Lautstärke-Button antippen und schon sollte bei aktiver Wiedergabe die Medienlautstärke angepasst werden. In Android 12 war das allerdings in den ersten Monaten nicht mehr der Fall.

Es stellte sich schnell heraus, dass dieses Feature aufgrund eines Rechtsstreits mit Sonos vorübergehend entfernt werden musste. Ein Workaround war die Google Home-App, bei der das Ganze offenbar so umgesetzt ist, dass es nicht vom Sonos-Patent abgedeckt wird. Nun hat man offenbar einen Weg gefunden, das Ganze wieder legal in Android 12 umzusetzen. Zumindest lässt sich die Lautstärke nach dem Januar-Update wieder regulieren.

Ob man das nun im Hintergrund anders umgesetzt hat, den Rechtsstreit gewonnen oder das Patent lizenziert hat, ist nicht bekannt. Für Nutzer hat sich jedenfalls nichts geändert und alles funktioniert wieder wie gehabt.

[AndroidPolice]

