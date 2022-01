Smart Home: Google muss Smart Speaker-Funktionen wegen Sonos-Urteil einschränken – das ändert sich

Google und der einstige Smart Home-Partner Sonos stehen sich schon seit längerer Zeit vor Gericht gegenüber und haben sich gegenseitig mit Klagen rund um damals gemeinsam genutzte Technologien überzogen. Nun hat Google eines dieser Gerichtsverfahren in den USA verloren und muss zügig Änderungen an den eigenen Smart Speakern vornehmen, die nicht allen Nutzern gefallen werden: Die Lautstärke von Lautsprechergruppen lässt sich nicht mehr in einem Zuge ändern.



Sonos wirft Google schon seit langer Zeit vor, diverse Patente zu verletzen und Technologien zu verwenden, auf die das Unternehmen durch eine damalige Kooperation Zugriff erlangen konnte. Worum es im Detail geht, könnt ihr in unserem damaligen Artikel nachlesen. Von Beginn an sah es für Sonos sehr gut aus und nun hat man tatsächlich ein Verfahren um insgesamt fünf Patente gewonnen, deren Rechte Google nicht mehr verletzen darf. Zur Erinnerung: Sonos selbst spricht von mehr als 100 Patenten. Gut möglich, dass da noch mehr kommt.

Das verlorene Gerichtsverfahren könnte dafür sorgen, dass Google ein Verkaufsstopp vieler smarter Geräte in den USA droht, wobei das aufgrund der Länge der Verfahren und der schnellen Weiterentwicklung vielleicht gar nicht so problematisch ist. Die Rede ist von älteren Generationen der Pixel-Smartphones (vermutlich bis zur 4. Generation), der eigenen Chromebooks oder des Google Home Mini Smart Speaker (der ja gerade erst eingestellt wurde). Dennoch gibt es zu einem solchen Verkaufsstopp und möglichen globalen Folgen noch keine Informationen.

Viel ärgerlicher ist es aber, dass Google nun den Funktionsumfang der Smart Speaker beschränken muss. Dabei geht es erneut um die Lautstärkeregelung sowie zu Gruppen zusammengeschlossene Lautsprecher. Deren Lautstärke lässt sich nämlich nicht mehr in einem Schritt anpassen, sondern muss Gerät für Gerät einzeln vorgenommen werden. Hier die Details.

Due to a recent legal ruling we’re making some changes to how you set up your devices and the Speaker Group functionality will work moving forward. If you’re using the Speaker Group feature to control the volume in the Google Home app, by voice with the Google Assistant, or directly on your Nest Hub display, you’ll notice a few changes: