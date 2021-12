Android 12: Chromecast-Steuerung ist eingeschränkt – Rechtsstreit verhindert (noch) Anpassung der Lautstärke

Mit Android 12 hat Google viele neue Features in das Betriebssystem gebracht, auf die sich viele Nutzer nach dem Update freuen dürfen. Gestern Abend hat man dann sogar noch einmal mit neuen Features nachgelegt, doch eine Funktion wurde entfernt und ist bisher nicht zurückgehehrt: Es ist nicht mehr möglich, die Lautstärke des Chromecast per Lautstärke-Wippe anzupassen. UPDATE: Jetzt wurde der erwartete Grund offiziell bestätigt.



Manche Features in Android sind so selbstverständlich, dass man sie gar nicht mehr als Feature oder Hilfsmittel ansieht, sondern als etwas, das einfach funktionieren muss. Dazu würde ich auch die Funktion zählen, die Lautstärke eines verbundenen Chromecast per Lautstärke-Wippe auf dem Smartphone zu ändern. Einfach Lautstärke-Button antippen und schon sollte bei aktiver Wiedergabe die Medienlautstärke angepasst werden oder sich diese zumindest aus dem erweiterten Menü auswählen lassen. In Android 12 ist das allerdings nicht mehr der Fall.

There was a legal issue that I cannot share in public place.

I don’t think there is an workaround in Android 12, and still working on it.

Once it is fixed, this bug would be closed.