YouTube Jahresrückblick: Das sind die erfolgreichsten Videos, Creator, Musikvideos und Aufsteiger 2021

Das Jahr 2021 geht langsam zu Ende und die ersten Google-Dienste haben schon ihre Jahresrückblicke veröffentlicht. Jetzt hat sich YouTube Deutschland zu Wort gemeldet und einige Toplisten der erfolgreichsten Videos, Creator sowie Musikvideos erstellt. Natürlich dürfen auch die erfolgreichsten Shortclips nicht fehlen und einige Videos dürften vielen Menschen tatsächlich wohlbekannt sein.



Vielleicht geht es nur mir so, aber in den letzten Jahren konnte ich mit vielen YouTube-Toplisten oder Jahresrückblicken nicht viel anfangen – weil mir weder die Videos noch die Creator etwas gesagt haben. In diesem Jahr ist das immerhin aus meiner Sicht etwas anders, vielleicht geht es dem einen oder anderen ja genauso. YouTube hat nun eine Reihe von Top10-Listen veröffentlicht, die uns die erfolgreichsten Inhalte und Inhaltslieferanten auf der Videoplattform zeigen.

Ich denke, diese Listen muss man nicht unbedingt kommentieren, sondern es muss sich jeder selbst ein Bild machen. Passend zu den Listen hat YouTube ein langes Video-Interview mit Rezo und Marvin veröffentlicht, das für den einen oder anderen ganz interessant sein kann. Schaut einfach einmal rein, ob etwas für euch dabei ist. Eine globale YouTube-Liste wird es sicherlich in Kürze ebenfalls geben, dem bekannten “YouTube Review”-Jahresrückblick hat man hingegen für das Jahr 2021 (und sicherlich auch darüber hinaus) eine Absage erteilt.









Top Trending Video 2021

1. Zerstörung Teil 1: Inkompetenz

2. Philipp Mickenbecker 09.06.2021

3. Influencer werben für mein FAKE-PRODUKT

4. So endet Corona

5. Coming Out | Joey’s Jungle

6. Teddy Teclebrhan feat. Antoine Burtz – Mona Lisa (Official Music Video)

7. Shirin David, was ist ein Bubble Butt? | Kinder fragen Rapper | Late Night Berlin | ProSieben

8. Pflege ist #NichtSelbstverständlich | Joko und Klaas – 15 Minuten Live

9. Karin Ritter: So waren ihre letzten Monate | stern TV

10. Die WAHRHEIT hinter meiner Auszeit… | SOPHIA THIEL

Top Creator 2021

1. @Renzo

2. @Hungriger Hugo

3. @Lehrerschmidt

4. @Jindaouis

5. @MrBeast

6. @Mady Morrison

7. @Marvin

8. @Gnu

9. @BastiGHG

[email protected]

Top Music Video 2021

1. The Weeknd – Save Your Tears (Official Music Video)

2. KASIMIR1441 x BADMÓMZJAY – OHNE DICH

3. Murda – Gece Gündüz ft. MERO (prod. Spanker)

4. SHIRIN DAVID – Ich darf das [Official Video]

5. Apache 207 – Angst (Official Video)

6. BAUSA vs. APACHE 207 – MADONNA (OFFICIAL VIDEO)

7. 187 STRASSENBANDE – PARADIES

8. Ed Sheeran – Bad Habits [Official Video]

9. RAF Camora feat. Bonez MC – Blaues Licht

10. NIMO x LUCIANO – BAD EYEZ









Top Breakout Creator 2021

1. @Marvin

2. @UiiiMemo

3. @DoktorWeigl

4. @Kalle

5. @Chabo

6. @Robert Marc Lehmann – Mission Erde

7. @Sashka

8. @LumeXx

9. @MAX

10. @Alicia Joe

Top Shorts Creator 2021

1. @JONAS SHORTS

2. @DYMA

3. @FionnTime

4. @Tobbss Shorts

5. @AlpaySanti Shorts

6. @LinaRode

7. @Aditotoro Shorts

8. @jannikfreestyle

9. @Pat

10. @Rick Azas

