YouTube: Premium-Abonnenten können Kommentare im Videofeed anzeigen und abgeben; so könnt ihr es testen

Auf Googles Videoplattform YouTube werden immer wieder neue Features getestet, die zum Teil nur wenigen Nutzern zur Verfügung stehen. Dieses Konzept wird von vielen Google-Plattformen verfolgt, aber YouTube bietet einiges sogar optional im Rahmen des YouTube Premium-Programms an. Derzeit haben Abonnenten die Möglichkeit, eine neue Kommentar-Vorschau auf dem Smartphone zu erhalten.



YouTube hat den Video-Feed in der letzten Zeit mehrfach überarbeitet und möchte diesen offenbar um weitere Möglichkeiten erweitern. Konkret macht man sich an die Kommentare, die bei so manchem Kanal fast wichtiger als das Video sind und daher auch im Stream zur Verfügung sollen. Das Ziel ist es, die Top-Kommentare lesen zu können, ohne den Stream zu verlassen. Selbst das Abgeben eines eigenen Kommentars ist aus dieser Ansicht heraus möglich.

Obige Animation zeigt, wie das Ganze auf dem Smartphone funktioniert: Einfach ein paar Sekunden nicht weiterscrollen und schon öffnet sich die Kommentarsektion unter dem Video. Dort finden sich die von den Algorithmen ausgewählten Top-Kommentare. Ein Feature, das sicherlich auch im großen Player sehr praktisch wäre. Ob man wirklich einen Kommentar abgeben muss, ohne das Video vernünftig gesehen zu haben, sei dann mal dahingestellt.

Wenn ihr das ausprobieren möchtet, müsst ihr nur das Experiment “Preview Comments on Posts” auf dieser Seite aktivieren. Möglich ist das nur für YouTube Premium-Abonnenten.

