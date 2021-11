Pixel 3 & Pixel 3 XL: Google kündigt das letzte große Android-Update für die 2018er-Smartphones an

Das Android-Sicherheitsupdate für November hatte viele Verbesserungen für Pixel-Nutzer im Gepäck, von denen allerdings nicht alle Smartphone-Besitzer profitieren konnten. Die beiden Pixel 3-Smartphones haben das End-of-Life erreicht und wurden nicht mehr aktualisiert. Doch nun hat Google ein letztes großes Update angekündigt, das man den Besitzern der dritten Generation bald “schenken” möchte.



Google versorgt alle Pixel-Smartphones für drei Jahre nach dem US-Verkaufsstart mit Android-Updates und Sicherheitsupdates. Beim Pixel 6 wurde letztes auf fünf Jahre verlängert, doch beim Pixel 3, das im Oktober 2018 in den Verkauf ging, ist der Zeitraum vorbei. Wie erwartet gab es das November-Sicherheitsupdate nicht mehr für die dritte Pixel-Generation. Wir hätten erwartet, dass man stattdessen noch einmal im Dezember nachlegen wird – und damit lag ich gar nicht so falsch.

Google hat nun ein letztes großes Update angekündigt, das in Q1 2022 auf die Pixel 3-Smartphones ausgerollt werden und alle bis dahin entdeckten großen Lücken stopfen soll. Im Detail lässt sich das Anfang November 2021 natürlich noch nicht beschreiben, aber möglicherweise wird es auch funktional noch einmal ein kleines Best of des erwarteten Dezember 2021-Feature Drop geben. Wer also ein Pixel 3 besitzt und noch nicht zur aktuellen Generation wechseln möchte, hat immerhin bis Anfang 2022 noch zwei Monate Puffer, bevor endgültig das End-of-Life erreicht wird.

Die beiden Pixel 3a-Smartphones werden noch bis Mai 2022 mit Updates versorgt und es wird sehr interessant sein, ob diese mit Android 12L oder gar der Android 13 Beta versorgt werden.

