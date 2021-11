Pixel 6 Aktion: Jetzt die Gratis Bose-Kopfhörer sichern – Vorbesteller müssen Geschenk beantragen; so gehts

Google hat die Markteinführung der Pixel 6-Smartphones mit einer starken Aktion begleitet, die möglicherweise für das eine oder andere zusätzliche verkaufte Gerät im Vorbesteller-Zeitraum gesorgt hat. Wer das neue Pixel 6 im Rahmen der Vorbesteller-Aktion gekauft hat, sollte sich nun baldmöglichst für die Gratis Bose-Kopfhörer anmelden und diese somit sichern.



Die Pixel 6-Smartphones waren bei den ersten deutschen Händlern schon nach einigen Stunden ausverkauft und standen auch in den folgenden Tagen nicht in voller Auswahl zur Verfügung. Das könnte nicht nur am überzeugenden Gesamtpaket gelegen haben, sondern auch an der starken Aktion, die Google zusätzlich angeboten hat: Wer sich bis einschließlich 27. Oktober für die Pixel 6-Smartphones entschieden hat, bekommt zusätzlich Bose-Kopfhörer geschenkt. Alle Details dazu findet ihr in diesem Artikel.

Habt ihr an der Aktion teilgenommen bzw. euer Pixel 6 im Vorbesteller-Zeitraum bestellt, dann müsst ihr jetzt noch einmal aktiv werden: Frühestens 14 Tage und spätestens 45 Tage nach dem Kauf müsst ihr die Gratis-Kopfhörer beantragen. Die 14 Tage sind bereits gestern ausgelaufen und so wird es nun höchste Zeit. Füllt ihr das Formular nicht aus, könnt ihr an der Aktion natürlich auch nicht teilnehmen, denn diese galt nicht nur im Google Store, sondern auch bei einigen anderen Händlern.

Ihr müsst das Smartphone zwischen dem 19. und 27. Oktober gekauft haben, ihr müsst es bereits erhalten haben, ihr benötigt einen Kaufbeleg und zusätzlich zur Identifizierung des Geräts die IMEI-Nummer. Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, was im Normalfall kein Problem sein sollte, steht nur noch der Antrag zwischen euch und den Gratis-Kopfhörern.









Ihr habt zwar theoretisch noch einige Tage Zeit, aber gerade bei so etwas sollte man nicht riskieren, dass die Aktion vorab beendet wird und ihr die Kopfhörer nicht mehr erhaltet. Schon im vergangenen Jahr gab es damit Probleme und bei den Pixel 6-Smartphones dürfte der Ansturm noch einmal größer als im Vorjahr sein. Auf den diversen Schnäppchen-Seiten haben bereits viele Nutzer Vollzug gemeldet und haben innerhalb weniger Minuten eine Bestätigung erhalten.

Und wer sich nun ärgert, die Aktion verpasst zu haben, schaut einfach einmal auf die 30 Euro Google Store-Aktion oder tröstet sich damit, dass schon bald Black Friday ist und möglicherweise weitere Rabatte oder Aktionen warten.

