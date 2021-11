Android 12 & Material You: Hintergrundbild-Wechsel kann Apps und Spiele zum Absturz bringen – absichtlich

Google hat mit Android 12 das neue Material You-Design eingeführt, das bekanntlich nicht nur aus neuen Formen besteht, sondern auch auf eine ganz besondere Farbgebung setzt – basierend auf den dominierenden Farben des Wallpapers. Wie nun bekannt wurde, kann genau das zum Problem werden, wenn das Hintergrundbild gewechselt wird. Dieser Wechsel führt nämlich – gewollt – zu abstürzenden Apps und Spielen.



Das Material You-Design mag nicht jedermanns Sache sein, aber insgesamt wird Google sowohl für die Formen als auch die dynamischen Farben gefeiert. Die Farbgebung basiert auf dem vom Benutzer festgelegten Homescreen-Hintergrundbild, aus dem sich die Algorithmen die dominierenden Farben sowie einige Kontraste und Abstufungen herausholen und im Betriebssystem verwenden. Das sieht schick aus und sorgt dafür, dass diese Personalisierung auch innerhalb von Apps sichtbar bleibt.

Doch offenbar hat man nicht eingeplant, dass Nutzer ihr Hintergrundbild auch einmal auswechseln. Denn der Wechsel des Homescreen-Wallpaper führt automatisch und unaufhaltsam dazu, dass alle geöffneten Apps beendet und neu gestartet werden. Es gibt keine Nachfrage und auch keinen Hinweis auf dieses Verhalten, sodass man beim ersten Mal wohl ziemlich überrascht sein dürfte. Bei vielen Apps ist das nicht problematisch, außer dass man möglicherweise eine aktive Aufgabe von vorn beginnen muss.

Bei vielen Spielen führt es dazu, dass diese den erzwungenen Neustart nicht “überleben” und stattdessen einfach abstürzen. Zwar dürften nur die wenigsten Nutzer während eines aktiven Spiels ihr Hintergrundbild austauschen, aber dennoch ist das ein aus externer Sicht unnötiges Problem, das man durch diesen erzwungenen Neustart herbeigeführt hat.

“Activities will be scheduled for restart via the regular life-cycle. This is similar to a configuration change but since ApplicationInfo changes are too low-level we don’t permit apps to opt out.