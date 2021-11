Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) hat sich aus diversen Gründen recht schnell zu einem Quasi-Standard entwickelt, der von vielen Diensten verwendet wird und zum Teil mittlerweile unumgänglich ist. Auch Google bietet mit der Bestätigung in zwei Schritten eine solche Sicherheitshürde an und wird diese schon in wenigen Tagen verpflichtend für alle Nutzer aktivieren. Erst vor wenigen Monaten hatte man dieses Verfahren zum Standard für neue Konten erklärt.



Die Bestätigung in zwei Schritten leistet einen sehr wichtigen Beitrag dafür, die Online-Identität vieler Menschen zu schützen, in dem die Schwächen des Passworts ausgeglichen werden. Google bietet mit der Bestätigung in zwei Schritten seit vielen Jahren eine solche zusätzliche Hürde für den Login, doch lange Zeit wurde sie nur von einer geringen zweistelligen Prozentzahl an Nutzern verwendet. Das wollte Google nicht mehr hinnehmen, hat diese erst vor wenigen Monaten zum Standard erklärt und macht sie nun für alle Nutzer verpflichtend.

Bislang war die 2FA optional und musste explizit aktiviert werden, doch das hatte man vor einiger Zeit umgedreht und wird es nun auch unumkehrbar machen. Bei allen Nutzern, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen (die nicht näher genannt werden), wird die 2FA automatisch aktiviert. Das bedeutet, dass der Login in das Google-Konto nur noch über eine zusätzliche Bestätigung auf dem Smartphone oder einem alternativen Weg möglich ist. Das Ganze lässt sich nicht mehr deaktivieren und Google legt es so aus, dass der Login nur noch mit dieser zusätzlichen Methode möglich sein wird.

Das Ganze gilt für ALLE Nutzer ab dem 9. November 2021 – also schon ab nächster Woche Dienstag. Wer das Ganze bisher nicht aktiviert hat, sollte sich spätestens jetzt damit vertraut machen, um nicht ab Dienstag vor verschlossener digitaler Tür zu stehen.

» Das ist die Bestätigung in zwei Schritten

[Google-Support]

