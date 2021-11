Drei Monate YouTube Premium Gratis: Einige Google One-Nutzer erhalten Gratis Musik-Abo & Werbefreiheit

Es brechen wieder gute Zeiten für Nutzer der Abo-Plattform Google One an, denn offenbar hat man wieder einiges an Budget zu verschenken: Derzeit dürfen sich viele Nutzer über ein dreimonatiges Gratis-Abo für YouTube Music freuen. Das funktioniert bei vielen sogar dann, wenn schon einmal ein Abo oder ein Testzeitraum genutzt wurde. Und das ist längst nicht alles.



Seit wenigen Tagen erhalten viele Google One-Nutzer ein Angebot für ein Gratis Smart Display, falls sie in den 2 TB-Jahrestarif wechseln. Die neueste Aktion kann das zwar nicht toppen, aber dennoch kann man stattdessen oder zusätzlich auch noch ein YouTube Premium-Abo mitnehmen. In diesen Tagen erhalten viele Nutzer die folgende E-Mail, die ihnen ein sofort startendes YouTube Premium-Abo bis einschließlich 31. Januar 2022 verspricht.

Um daran teilzunehmen, müsst ihr diese E-Mail von Google One erhalten und auf den entsprechenden Button in der Mail klicken. Habt ihr keine Mail erhalten, wurdet ihr von den Algorithmen nicht ausgewählt oder habt vielleicht noch ein Abo bzw. das letzte Abo liegt noch nicht zu weit zurück. Man richtet sich mit solchen Aktionen hauptsächlich an Neukunden, aber auch Nutzer, die bereits vor längerer Zeit ein Abo oder ein Probe-Abo hatten, berichten vom Erfolg. Haltet also die Augen nach der E-Mail offen und probiert es einfach einmal aus 🙂

Und wer ganz viel Glück hat und sowieso zu einem 2 TB-Abo von Google One wechseln wollte, kann sich nun das Gratis Smart Display sichern.

» Stadia: Googles Spieleplattform bietet zeitlich begrenzte Demos – drei Titel bis zu zwei Stunden Gratis zocken

» Pixel 6 Aktion: Jetzt die Gratis Bose-Kopfhörer sichern – Vorbesteller müssen Geschenk beantragen; so gehts

[MyDealz]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren