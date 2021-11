Google verschenkt Smart Displays: Google One-Abo upgraden und Nest Hub Smart Display Gratis erhalten

Nutzer der Abo-Plattform Google One dürfen sich nicht nur über die von ihnen bezahlte Leistung freuen, sondern in unregelmäßigen Abständen auch immer wieder über besondere Goodies oder Geschenke. Und nun ist es wieder soweit: In diesen Tagen wird vielen Nutzern angeboten, auf ein jährliches 2 TB-Abo zu wechseln und im Gegenzug das Nest Hub Smart Display Gratis zu erhalten. Das ist ein sehr guter Deal.



Viele Google One-Abonnenten werden in diesen Tagen eine E-Mail von der Abo-Plattform im Posteingang finden, die sie vielleicht lesen und darauf reagieren sollten: Man bietet den Nutzern an, ihnen das Upgrade auf ein 2 TB-Paket mit jährlicher Zahlweise zu versüßen, in dem es ein Nest Hub Smart Display Gratis gibt. Einige Tage nach Abschluss des neuen Pakets erhalten die teilnehmenden Nutzer eine weitere E-Mail mit dem entsprechenden Gutschein für den Google Store.

Das lohnt sich

In jeder Hinsicht ist das ein guter Deal: Das Smart Display hat eine UVP von 99,99 Euro und ist damit genauso teuer wie das 2 TB-Abo mit jährlicher Zahlung. Und weil das Abo nach einem Jahr auslaufen kann, erhält man rein rechnerisch eines von beiden Gratis. Das Angebot richtet sich aber nur an bestehende Google One-Nutzer, die das Upgrade ausführen könnten. Diese zahlen sowieso schon und müssten nur einmalig für ein Jahr einen geringen Betrag mehr bezahlen.

Am besten treffen es Nutzer, die bereits 2 TB abonniert haben und dafür monatlich zahlen. Durch den Wechsel auf die jährliche Zahlung sparen sie etwa 20 Euro und erhalten das Smart Display. Wer bereits 2 TB hat und jährlich bezahlt (so wie Ich), schaut leider wieder in die Röhre. Genauso wie Nutzer aus Österreich (ebenfalls Ich)…

