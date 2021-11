Android: Sicherheitsupdate bringt viele Verbesserungen auf die Pixel-Smartphones – Pixel 6 mit Verspätung

Google hat gestern Abend das Android-Sicherheitsupdate für den Monat November veröffentlicht, das wie üblich sofort auf die aktuellen Pixel-Smartphones ausgerollt wird. Doch in diesem Monat ist es ein wenig anders, denn die Liste der Fixes ist überraschend lang und bei vielen Pixel 6-Nutzern dürfte das für vergangene Woche versprochene Update wohl erst in diesen Tagen ankommen.



Das Android-Sicherheitsupdate wird stets am ersten Montag eines Monats veröffentlicht und auf alle Pixel-Smartphones ausgerollt. Das funktioniert in den allermeisten Fällen sehr zuverlässig, doch diesmal wollte man für die Neo-Besitzer der Pixel 6-Smartphones sogar noch einen drauflegen und das Update schon am 28. Oktober – dem Verkaufsstart – ausrollen. Daraus ist für viele Nutzer (in mehreren Ländern, nicht nur Deutschland) allerdings nichts geworden.

Die angekündigten Pixel 6-Updates:

Bluetooth: Improvements for audio quality in certain scenarios

Improvements for audio quality in certain scenarios Power: Improvements for wireless charging behavior in certain orientations

Improvements for wireless charging behavior in certain orientations System UI: Improvements for auto-brightness response in certain lighting conditions

Improvements for auto-brightness response in certain lighting conditions System UI: Fix to improve PIP media playback with certain apps

Fix to improve PIP media playback with certain apps Wi-Fi: Fix to improve connection stability in certain conditions

Da hat man nochmal ordentlich nachgelegt und vom Produktionsstart bis heute einige Verbesserungen entwickelt, die eigentlich direkt nach dem ersten Einschalten der Smartphones hätten verfügbar sein sollen: Eine weiter verbesserte Audio-Qualität bei Bluetooth, nicht näher genannte Verbesserungen beim kabellosen Laden, schnellere und genauere adaptive Display-Helligkeit, verbesserte Kompatibilität für Bild-in-Bild-Videos sowie stabilere WLAN-Verbindungen.









Zusätzlich gibt es die oben aufgelisteten und in folgender Liste ablesbaren Verbesserungen, die für alle noch unterstützen Pixel-Smartphones ausgerollt werden. Das gilt von der vierten bis zur sechsten Generation sowie für die Pixel 3a-Geräte. Die Pixel 3-Smartphones erhalten das erste Mal kein Update, denn ihre Drei-Jahres-Frist seit dem Verkaufsstart im Oktober 2018 ist leider abgelaufen.

Audio: Fix to prevent issues with notification sounds in certain conditions

Fix to prevent issues with notification sounds in certain conditions Stability: Stability improvements for certain third-party apps

Stability improvements for certain third-party apps System UI: Fix to prevent incorrect app icon after installation in certain

Fix to prevent incorrect app icon after installation in certain System UI: Fix to prevent issue with keyboard displaying over apps in certain conditions

Fix to prevent issue with keyboard displaying over apps in certain conditions System UI: Fix for hidden UI elements in certain conditions

Fix for hidden UI elements in certain conditions System UI: Fix to improve transition animation performance in Overview screen in certain conditions

Für Dezember wird übrigens wieder ein Pixel Feature Drop erwartet, das viele neue Funktionen auf die Smartphones bringen kann. Weil die letzte Runde ausgefallen ist, könnte es Anfang Dezember hoffentlich eine lange Liste an Neuerungen geben. Unter anderem wird dazu auch ein Fix für das Kamera-Problem gehören.

