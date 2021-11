Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Google bestätigt flackerndes Display – will das Problem in Kürze per Software lösen

Vor wenigen Tagen gingen die Pixel 6-Smartphones in den Verkauf und leider mussten nicht wenige Nutzer auch schon die ersten Probleme feststellen, an denen Googles Ingenieure nun schrauben müssen. Und das tut man offenbar sehr schnell, denn nun hat man sich zum flackernden Display geäußert, bei dem es sich nicht um ein Hardware-Problem handeln soll und das man in Kürze mit einem Update aus der Welt schafft.



Nicht nur die Wochen vor einer Pixel-Präsentation sind sehr interessant, sondern auch die Tage nach dem Verkaufsstart mit den zahlreichen Rückmeldungen der ersten Nutzer. Es ist meist auch die große Zeit der Probleme, an denen Googles Ingenieure in den folgenden Wochen arbeiten und diese aus der Welt schaffen – und das in den allermeisten Fällen mit Erfolg. Schon am Tag des Verkaufsstarts wurde das flackernde Display bekannt, das man in Kürze beheben will.

Pixel 6 Pro users may notice slight, transient display artifacts when the device is turned off, and when they press on the power button with slight pressure but not enough to turn it on.

To avoid seeing this, when the power is off, do not cycle the power button. When you want to use the phone, hold the power button down long enough to turn it on.