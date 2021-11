Chrome OS: Unterstützung von Linux-Anwendungen wird ausgebaut – mehrere Anwendungen parallel nutzen

Google hat den Chromebooks bzw. dem Betriebssystem Chrome OS in den letzten Jahren umfangreiche Verbesserungen spendiert, die unter anderem die Android-Apps sowie Linux-Anwendungen auf die Geräte gebracht haben. Letzte wiesen bisher allerdings die Einschränkung auf, dass sich stets nur eine Anwendung ausführen lässt. Das wird man durch einen neuen Multi-Container-Support in Kürze beheben.



Chromebooks bieten schon seit langer Zeit die Möglichkeit, Linux-Anwendungen nativ innerhalb von Chrome OS auszuführen. Dazu kommt ein Container zum Einsatz, in dem das Ganze ausgeführt wird und der die entsprechende Infrastruktur bereitstellt. Allerdings ließ sich bisher nur eine Container-Instanz ausführen, sodass nicht mehrere Anwendungen parallel genutzt werden konnten. Damit soll es schon bald vorbei sein, denn man plant die Unterstützung mehreren Instanzen zugleich.

A new Chrome OS Settings section “Manage extra containers” enumerates the current containers as stored in prefs) and allows the creation of a new container via a dialog. It also allows users to Stopor Delete a container via a popup menu.

The new section is behind the new ‘crotini-multi-container’ flag (disabled by default) while we work out more details.