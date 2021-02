Google Fotos & Chrome OS: Erneute Integration der Fotoplattform in den Dateimanager wird vorbereitet

Auf Googles Fotoplattform Google Fotos wird in diesen Tagen stark nachgelegt, um die Nutzer auch nach Einstellung des kostenlosen unbegrenzten Speicherplatzes zu halten: Gestern hat man einen neuen Video-Editor sowie die ersten kostenpflichtigen Features angekündigt und nun gibt es Hinweise darauf, dass Google Fotos tiefer in Chrome OS integriert werden soll.



Google Fotos und Google Drive waren über mehrere Jahre hinweg miteinander verbunden, wodurch sich die in der Cloud gespeicherten Bilder und Videos auch über den Chrome OS-Dateimanager abrufen ließen. Aber das ist längst vorbei und Chrome OS-Nutzer hatten nur noch die Wahl zwischen der Web-App und Android-App. Nun gibt es Hinweise im Chromium-Projekt, dass Google Fotos wieder in den Dateimanager integriert werden soll.

[filesapp] Only show Photos volume in file picker.

Google Photos volume should only be shown when picking files in Chrome OS, and hidden when browsing or picking files in ARC.

[filesapp] Add a welcome banner for Android Photos

Show a welcome banner for the Android Photos DocumentsProvider volume. The banner is shown up to 3 times unless dismissed.