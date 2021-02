Chrome OS: Das ist der neue Phone Hub – so werden Android-Smartphones schon bald eingebunden (Galerie)

Google arbeitet schon seit einigen Monaten am neuen Chrome OS Phone Hub, der eine enge Verbindung zwischen den Chromebooks und Android-Smartphones ermöglichen soll. Bislang wurde der Bereich nicht offiziell angekündigt, zeigt sich aber immer wieder und kann von ersten Testern bereits verwendet werden. Wir werfen einen aktuellen Blick auf den Phone Hub und zeigen euch viele Screenshots der Plattform, die schon in wenigen Wochen starten könnte.



Android hat letztes Jahr den zwölften Geburtstag gefeiert und in wenigen Wochen wird Chrome OS zehn Jahre alt – aber dennoch hat Google es bislang nicht geschafft, die beiden Plattformen sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Natürlich gibt es hier und da Synchronisierungen und die Oberflächen haben sich im Laufe der Jahre stark angenähert, aber eine echte Verbindung von Endgerät zu Endgerät gibt es nicht – das kann sogar Microsoft mit der Android-Einbindung in Windows mittlerweile besser.

Google arbeitet seit einiger Zeit am Chrome OS Phone Hub, der bei einem angebundenen Android-Smartphone aktiv werden und einige Funktionen anbieten soll. Wir haben euch den Hub schon mehrfach vorgestellt und nun geben Nutzer, die seit einiger Zeit Zugriff darauf haben und immer wieder Neues entdecken, interessante Einblicke. Es zeigt sich, wie der Hub funktionieren wird und welche Features im ersten Rollout geboten werden sollen.

Allerdings ist zu beachten, dass die Oberfläche des Hubs zwar seit längerer Zeit genutzt werden, aber noch kein Smartphone angeschlossen werden kann. Es sind also reine Trockenübungen, die bei einer bestehenden Verbindung vielleicht wieder etwas anders aussehen oder noch mehr Möglichkeiten bieten könnten.









Einrichtung des Chrome OS Phone Hub

Auf obigen Screenshots könnt ihr die Einrichtung des Phone Hub sehen, auf der schon einige Dinge erklärt werden. So lässt sich etwa die Internetverbindung des Smartphones per Hotspot für das Chromebook freigeben, das Smartphone lässt sich aufspüren, die geöffneten Tabs abrufen und einiges mehr. Weil die Verbindung allerdings bei den meisten Nutzern nicht möglich ist, geht es an dieser Stelle nicht weiter. Die wenigen Nutzer, die die Einrichtung fortsetzen konnten, gelangen direkt in die Oberfläche des Phone Hub.

Phone Hub-Oberfläche

Obiger Screenshot zeigt die Status-Oberfläche des Phone Hub. Es ist eher ein Status-Overlay als ein Hub, erfüllt aber seinen Zweck und zeigt den gleichen Funktionsumfang wie in der Ankündigung der Einrichtung. Zusätzlich lässt sich hier festlegen, dass Chrome OS die Benachrichtigungen des Smartphones spiegeln soll. Inklusive einer Möglichkeit, die Benachrichtigungen direkt von Chrome OS zu beantworten, wenn die App dies unterstützt. Dürfte ähnlich wie unter Android die Inline-Antworten im Benachrichtigungsbereich funktionieren.

Benachrichtigungen spiegeln

Auf dem obigen und den folgenden Screenshots seht ihr gespiegelte Benachrichtigungen. Ohne angebundenes Smartphone lässt sich das noch nicht testen, aber durch eine Dummy-Benachrichtigung ist zu sehen, wie das einmal dargestellt werden dürfte. Die Benachrichtigungen sind mit einer großen Karte zu sehen, die sowohl Text als auch ein Bild enthalten kann. Das sieht doch eigentlich ganz praktisch aus, sehr ähnlich zur Umsetzung auf dem Smartphone.









Weitere Screenshots









Auf dem Chromebook weiterarbeiten

Aus dem Quellcode des Chrome OS Phone Hub geht hervor, dass Nutzer ihre Chrome-Session vom Smartphone auf dem Chromebook fortsetzen können, wobei bis heute nicht ganz klar ist, was das bedeutet. Es könnte ein Schnellzugriff auf die längst vorhandene Tab-Synchronisierung sein, die allerdings nur auf URL-Ebene arbeitet. Gut möglich, dass das neue Feature auch bereits ausgefüllte Formularfelder, Session-Cookies oder ähnliche Dinge übernehmen kann.

—

Der Chrome OS Phone wurde bisher nicht offiziell angekündigt, dürfte aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Zumindest in der Beta-Version ist ein baldiger Rollout zu erwarten, denn enthalten ist es bereits. Es wäre ein guter Start in das zehnte Geburtstagsjahr von Chrome OS, einen solchen Hub starten. Die Oberfläche sieht mittlerweile final aus und eine stabile Verbindung zwischen den beiden Plattformen sollte für Google kein großes Hexenwerk mehr sein. Spannender wird es, ob die Verbindung später auch in die andere Richtung funktioniert.

[AndroidPolice]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren