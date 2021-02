Google Chrome OS: Der neue Phone Hub ist jetzt für die ersten Nutzer verfügbar – Brücke zu Android (Screenshots)

Google arbeitet schon seit langer Zeit an einer Brücke zwischen Android und Chrome OS, die schon bald in Form des Chrome Phone Hub gestartet werden könnte. Nachdem sich die Oberfläche in den vergangenen Monaten mehrfach gezeigt hat, ist sie für einige Beta-Nutzer nun bereits im vollen Funktionsumfang nutzbar.



Vor wenigen Tagen hat Google Chrome OS 88 veröffentlicht und hat dementsprechend die neue Version 89 in den experimentellen Kanälen freigeschaltet. In Chrome OS 89, das sowohl als Beta als auch als Dev zur Verfügung steht, zeigt sich nun der Chrome OS Phone Hub. Dieser soll eine Brücke zwischen dem Android-Smartphone des Nutzers und der Chrome OS-Oberfläche bilden und die wichtigsten Informationen wie etwa Benachrichtigungen auf dem Chromebook abrufbar machen.

Das Feature ist nach wie vor nicht offiziell und derzeit auch nur für sehr wenige Nutzer sichtbar, die alle Beta-Versionen verwenden (Chrome OS und Play Services) und noch dazu ein wenig Glück haben, dass sie beim serverseitigen Rollout bedacht werden. Ist das der Fall, wird ein Teil der Inhalte der Benachrichtigungsleiste zu Chrome OS gespiegelt. Neben den Benachrichtigungen gehören dazu die geöffneten Chrome-Tabs sowie Möglichkeiten zur Aktivierung oder Deaktivierung als Hotspot, der Lautstärke oder ein Feature zum Aufspüren des Smartphones.

Auf folgenden Screenshots seht ihr die Umsetzung des Phone Hub, der keine großen Überraschungen im Vergleich zur Vorversion mitbringt, nun aber schon mehr oder weniger fertig aussieht. Gut möglich, dass es mit dem Rollout von Chrome OS 89 oder rund um den runden Geburtstag des Betriebssystems für alle Nutzer ausgerollt wird.









Das ist aber längst nicht die einzige Neuerung, auf die sich die Nutzer im Verlauf der nächsten Versionen freuen dürfen:

