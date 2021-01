Google Chrome OS: Die Kamera-App erhält einen QR-Code Scanner & neue Galerie-Features (Screenshots)

Google wird dem Betriebssystem Chrome OS schon bald eine ganze Reihe von Neuerungen spendieren, die den Nutzern unter anderem einen stark verbesserten Bildbetrachter bringen. Aber auch bei der lokal verfügbaren Kamera-App wurde nun ein neues Feature entdeckt, das sich in der Canary-Version bereits nutzen lässt und in vielen Fällen sehr praktisch sein dürfte: Ein QR-Code Scanner.



Der Chrome-Browser hat im vergangenen Jahr einen eigenen QR-Code-Generator erhalten und nun kommt das dazu passende Gegenstück in das Betriebssystem Chrome OS: Dort findet sich nun in der Kamera-App die Möglichkeit, einen QR-Code zu scannen und dessen Inhalt direkt an der Oberfläche auszugeben. Auf folgendem Screenshot könnt ihr sehen, wie der QR-Code erkannt, gescannt und automatisiert “entschlüsselt” wurde. Der Inhalt lässt sich per Knopfdruck kopieren, aber noch nicht aufrufen oder anderweitig verwenden.

Der QR-Code-Scanner ist derzeit nur in der Canary-Version verfügbar und könnte möglicherweise noch einige Zeit benötigen, bis es in der stabilen Version des Betriebssystems ankommt. Zumindest soll der Scanner noch nicht mit allen QR-Darstellungen zurechtkommen und auch die Interaktion mit dem Ergebnis muss noch ausgebaut werden. Gerade in Chrome OS bietet es sich natürlich an, dass eine gescannte URL direkt geöffnet werden kann und nicht erst über die Zwischenablage in den Browser gebracht werden muss.

