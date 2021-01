Wear OS: Wetter, Fitness und bald mehr – Google öffnet Kacheln mit neuer Tiles API in Kürze für alle Entwickler

Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS hat in der Vergangenheit zunehmend an Flexibilität gewonnen und bietet den Nutzern nicht nur die Möglichkeit, Watch Faces & Complications anzupassen, sondern hat zusätzlich die Tiles eingeführt. Diese Kacheln fungieren als ergänzende Vollbildansicht, können bisher aber nur von den Google-Apps verwendet werden. Das wird sich in Kürze ändern.



Wear OS bietet die Möglichkeit zum Austausch des Watch Faces als Standard für die Darstellung der Uhrzeit, die zusätzlich die Complications als Datenquelle anzapfen und integrieren können. Wer etwas mehr Informationen möchte, kann seit dem vergangenen Jahr die Tiles (Kacheln) verwenden, die als zusätzliche Homescreen fungieren und quasi interaktive Vollbild-Widgets darstellen. Das lässt die Grenze zwischen Homescreen und App stark verwischen, konnte bisher aber nur von den Google-Apps verwendet werden.

Initial commit of Wear Tiles API.

This checks in the app-side of the Wear Tiles API. Tests (and testing libs) have not yet been added, but will come in a future CL. This version exists really to start kicking off API reviews.