GMail: Rolle Rückwärts bei der neuen Oberfläche – Wichtiger Button wird wieder vergrößert (Screenshots)

Nutzer von GMail mussten sich in den vergangenen Monaten mehrfach umstellen, denn durch die Integration der diversen Messenger sowie dem Ausbau zur Kommunikationsplattform gab es immer wieder kleinere und größere Änderungen. Nun legt man im kleinen Umfang den Rückwärtsgang ein und hat angekündigt, den wohl wichtigsten Button der Web-Oberfläche zu überarbeiten.



Neue Funktionen bringen bei Google immer wieder auch ein neues Design mit, das war auch bei GMail der Fall. Der Umbau zur Kommunikationsplattform trägt nicht gerade zu einer aufgeräumten Oberfläche bei (siehe Screenshot) und da war es vielleicht nicht unbedingt vorteilhaft, dass man einen der wichtigsten Buttons deutlich verkleinert hat. Konkret geht es um den Button zum Verfassen einer neuen E-Mail, der seit jeher oben links im Menü platziert ist und schon viele verschiedene Designs gesehen hat.

We’ve heard from you that the original, larger version of the button is more intuitive and will be going back to that option starting November 3, 2021.