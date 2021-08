Google Pixel: Es wird ernst – neuer Spot stellt Fitness, Gesundheit und Wellness in den Mittelpunkt (Video)

Google wird schon bald die neuen Pixel-Smartphones vorstellen, die zwar einen Neustart markieren sollen, aber noch immer unter der gleichen Marke mit ähnlichen Werten vertrieben werden. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass man viele neue Werbespots veröffentlicht, mit denen die Marke Pixel gestärkt werden soll. Im neuesten Spot haben auch Google Fit und Fitbit kurze Auftritte.



Das Google-Ökosystem wird immer größer und wird durch die Integration von Fitbit sowie natürlich den neuen Pixel-Smartphones weiter zusammenwachsen. Schon seit längerer Zeit stehen die Themen Wellness, Fitness und ein Stück weit Gesundheit bei den Pixel-Smartphones im Fokus und nun findet das auch in einem aktuellen Spot Umsetzung. Der neue Pixel-Spot nennt sich “A Healthier You with Google Pixel”.

Anders als die kuriosen Bananen-Werbespots der letzten Monate, ist man nun wieder im etwas seriöseren und auch realistischeren Bereich unterwegs. Man kann sagen, es wird ernst. Man will zeigen, dass die Smartphones ein Teil des Alltags werden können und auch im Wellness-Bereich nicht abgelegt werden müssen. Googles Fitbit-Übernahme, der Wearable-Neustart und weitere Aktivitäten passen sehr gut in diese Richtung und dürften dafür sorgen, die Marke Pixel weiter über den Smartphone-Alltag hinaus zu etablieren.









Der Spot geht auf kein konkretes Produkt und auch keine spezifische Pixel-Generation ein, wird aber natürlich hauptsächlich auf den aktuellen Smartphones Pixel 5 sowie Pixel 4a 5G gezeigt. Gilt dann genauso für die Pixel 6-Smartphones, die ja schon bald auf den Markt kommen und mit großer Marketing-Maschinerie beworben werden sollen. Wir werden in Zukunft also noch viele weitere Pixel-Werbespots zu sehen bekommen.

