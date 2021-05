Von der Banane zum Smartphone: Google zeigt erneut schnellen Wechsel auf die Pixel-Smartphone (Videos)

Immer mehr Nutzer ziehen den Wechsel zu einem Pixel-Smartphone in Betracht, der von Google schon seit langer Zeit unter dem Motto “switch to Pixel” beworben wird. In den letzten Wochen hat man eine Reihe neuer Videos veröffentlicht, mit denen der sehr einfache Wechsel in das eigene Ökosystem in das Gedächtnis der Nutzer gebrannt werden soll. Auch wenn die Videos alles andere als gewöhnlich sind, scheint der Erfolg der Botschaft fraglich.



Googles Marketing rund um die Pixel-Smartphones setzt seit langer Zeit auf TV-Spots oder längere Videos, die immer etwas anders sind als die der anderen Hersteller. Dabei streifte man bereits die Bereiche vergleichender Werbung, hat zum Teil irrsinnig aufwendige Events veranstaltet und auch die Pixel vs. Pixel-Spots bleiben noch lange im Gedächtnis. Aktuell setzt man auf den Wechsel zu den Pixel-Smartphones.

Nach dem kürzlich veröffentlichten meditativen Werbespot (der wirklich sehenswert ist!) gab es noch drei weitere Teile – allerdings in ganz anderer Form. In diesen geht es darum, dass für den Wechsel nicht mehr als ein Kabel sowie zwei Schritte (Boop, Boop) notwendig sind. Sobald diese erledigt sind, kann man sich einem Karatekurs widmen und versuchen, einen wichtigen Grundschlag zu erlernen. Alternativ kann man auch koreanisch lernen oder mit Sauerteig backen. Ihr merkt schon, wir schweifen hier gerade ein wenig ab.

Und gerade wenn ihr damit beginnen wollt, den Schlag, die Sprache oder das Backen selbst zu erlernen, stoppt das Video. Das Pixel ist fertig. Das Smartphone hat alle Daten übertragen, Apps installiert, diese eingerichtet und sogar den Wallpaper übernommen. Damit spielt man darauf an, dass der Wechsel früher sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat und heute deutlich schneller vonstattengeht.









Vermutlich befindet sich in den beiden Videos auch ein kleiner Seitenhieb auf das Apple iPhone, wie ihr schon aus dem Coverbild dieses Artikels entnehmen könnt. Denn das Kabel wird in eine Banane gesteckt, die zwar in so manchem Klamauk als Telefonhörer herhalten muss, aber wohl doch eher an die Obst-Region der Äpfel erinnern soll. Gerade Apple-Nutzer sollen derzeit großes Interesse daran haben, wenn sie sich vom iPhone-Ökosystem verabschieden, zu einem Pixel zu wechseln.

Die zweite Serie dieser Reihe kommt nicht ganz an den ersten Teil heran, ist aber dennoch sehr eigenwillig und vermittelt die wichtige Botschaft. Gut möglich, dass es auch noch einen vierten Teil geben wird, denn auch alle anderen Pixel-Spots bestanden häufig aus vier Wellen. Wir dürfen gespannt sein und uns nun vielleicht zurücklehnen, um doch noch den einen oder anderen Karate-Schlag oder die koranische Sprache zu lernen und nebenbei den perfekten Sauerteig zuzubereiten 🙂

» Pixel: Im Schlaf auf ein Google-Smartphone wechseln – neuer sehenswerter meditativer Werbespot (Video)















