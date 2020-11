Pixel vs Pixel: Google lässt die neuen Pixel-Smartphones gegen einen Hund antreten – sehenswerte Kurzvideos

Googles Marketing rund um die Pixel-Smartphones ist fast schon legendär, denn das Unternehmen lässt sich immer wieder neue ausgefallene Kampagnen und Werbespots einfallen. Der neueste Streich ist die lange Serie Pixel vs. Pixel, die ein aktuelles Smartphone gegen einen Hund antreten lässt. Völlig überraschend ist der Mops dabei völlig chancenlos, was in mittlerweile 22 sehenswerten Werbespots festgehalten wurde.



Es gibt viele Arten des Marketings, auch bei Werbespots. Manche stellen Kernaussagen oder das gesamte Produkt in das Rampenlicht, andere konzentrieren sich auf eine witzige Story oder ziehen Vergleiche mit der namentlich meist nicht erwähnten Konkurrenz. Googles Marketing hat sich für die aktuellen Pixel-Smartphones einen Mix aus allen drei Bereichen überlegt, der allein schon aufgrund des Protagonisten das Zeug zum Kult hat.

In der langen Reihe Pixel vs. Pixel tritt ein Smartphone, dessen genaues Modell nicht genannt wird, gegen einen Mops namens Pixel an. Dabei wird stets ein sehr konkreter Bereich verglichen und die Leistung des Smartphones der des Hundes gegenübergestellt. Unterlegt ist das Ganze dann noch mit einer stimmungsvollen Musik und einer an klassische Werbung erinnernden Stimme und fertig ist die lange Werbespot-Reihe.

Der Protagonist Pixel scheint kaum motiviert zu sein, einen Punkt gegen den übermächtigen Smartphone-Gegner holen zu wollen und so steht es dann nach 22 Werbespots ziemlich genau 22:0 für die Google-Smartphones. Wir dürfen gespannt sein, ob weitere Spots – vielleicht im weihnachtlichen Thema – folgen, in denen auch der Hund einmal eine Chance hat 🙂







































