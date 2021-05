Pixel 5a & Pixel 6 (Pro): Viele neue Informationen – alle Leaks & Bilder zu den kommenden Google-Smartphones

Es stehen neue Google-Smartphones vor der Tür, die im Laufe der nächsten Monate vorgestellt werden und sich bereits in der ersten Hochphase der Leaks befinden: In diesen Tagen gab es zahlreiche Leaks rund um das Pixel 5a, Pixel 6 und natürlich auch das Pixel 6 Pro, die an dieser Stelle noch einmal zusammengefasst werden. Aber auch abseits der Smartphones dürften neue Pixel-Geräte warten.



Erst vor wenigen Tagen wurde die Roadmap der kommenden Google-Smartphones durch die Android 12 Beta bestätigt, da folgten schon in kurzen Abständen Leaks zu allen drei großen kommenden Modellen – Pixel 5a, Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Auch ein Foldable steht auf dem Programm, zu dem bis auf ein Renderbilder bislang aber noch wenig bekannt ist. Genauso unklar ist derzeit die Reihenfolge der Pixel-Releases.

Pixel 5a

Das Pixel 5a wäre unter normalen Umständen vermutlich schon jetzt vorgestellt worden und noch Ende Mai in den Handel gekommen. Daraus wird nichts werden, aber natürlich haben die Leaker schon wieder ihre Quellen gefunden und konnten mittlerweile eine Reihe von Spezifikationen bestätigen. In puncto Design wird das offiziell “Pixel 5a 5G” bezeichnete Smartphone sich wohl sehr stark am Vorgänger orientieren und keine großen Experimente mehr eingehen – denn die hebt man sich für die sechste Generation auf.

» Alle Informationen zum Pixel 5a









Pixel 6

Mit dem Pixel 6 eröffnet Google nicht nur die sechste Pixel-Generation, sondern geht in vielen Bereichen ganz neue Wege – angefangen beim Design. Das Äußere des Smartphones weiß zu überraschen und setzt auf eine völlig neue Anordnung auf der Rückseite, gänzlich veränderte Farbkombinationen sowie einem eher funktionellen Streifen, in dem alle notwendigen Komponenten zum Design-Element mutieren. Ein Blickfang, der auf den ersten Blick als Pixel 6 zu erkennen sein wird.

Geleakte Spezifikationen

Display: 6,4 Zoll Display @ 120 Hertz FHD

6,4 Zoll Display @ 120 Hertz FHD Abmessungen: 158,6 x 74,8 x 8,9mm

158,6 x 74,8 x 8,9mm Kamera: Duo Camera mit starkem Samsung-Sensor & Gimbal-Bildstabilisierung

Duo Camera mit Soc: Google Whitechapel, Leistung zwischen Snapdragon 888 und 865

Google Whitechapel, Leistung zwischen Snapdragon 888 und 865 Akku: 4.500 mAh

4.500 mAh Farben: Peach, Sand, Green

Peach, Sand, Green Weiteres: Dual-Stereo-Lautsprecher, kabelloses Aufladen, USB-C

» Viele weitere Bilder und Spezifikationen des Pixel 6

Pixel 6 Pro

Das Pixel 6 wird wieder in zwei Varianten erscheinen und statt einer “XL”-Version eine “Pro”-Variante mitbringen, was sich bis auf die unterschiedlichen Bezeichnungen aber wohl vom Konzept nicht zu den bisherigen Pixel-Flaggschiffen unterscheiden sollte. Man setzt beim Pixel 6 Pro auf das exakt gleiche Design, das sich lediglich in der Anzahl der verbauten Kamerasensoren (3 statt 2) sowie den Abmessungen des Geräts unterscheidet.

Auch in diesem Jahr wird man das Pro nicht auf den ersten Blick vom Standard-Modell unterscheiden können, wenn man nicht beide Geräte nebeneinander sieht. Denn mit einer Display-Diagonale von 6,67 Zoll ist es nur geringfügig größer als der kleine Bruder und die Anzahl der verbauten Kameralinsen ist je nach Winkel nicht immer so leicht zu erkennen.

Geleakte Spezifikationen

Display: 6,67 Zoll Curved Display @ 120 Hertz UHD

6,67 Zoll Curved Display @ 120 Hertz UHD Abmessungen: 163,9 x 75,8 x 8,9mm

163,9 x 75,8 x 8,9mm Kamera: Triple Camera mit starkem Samsung-Sensor & Gimbal-Bildstabilisierung

Triple Camera mit Soc: Google Whitechapel, Leistung zwischen Snapdragon 888 und 865

Google Whitechapel, Leistung zwischen Snapdragon 888 und 865 Akku: 5.000 mAh

5.000 mAh Farben: Peach, Sand, Green

Peach, Sand, Green Weiteres: Dual-Stereo-Lautsprecher, kabelloses Aufladen, USB-C

» Viele weitere Bilder und Spezifikationen des Pixel 6 Pro

» Pixel 6: Google bringt wohl Samsung Galaxy S21-GPU, optimiert Videoaufnahmen & Bildstabilisierung









Pixel Foldable

Auch wenn 2021 schon jetzt als das Jahr des Komponenten-Mangels gilt und den globalen Pixel 5a-Launch verhindert, dürfte Google am vierten Pixel-Smartphone festhalten und im Herbst ein Foldable auf den Markt bringen. Obiger Entwurf stammt von einem Designer, der mit einem Gerät rechnet, dass sich einklappen und verkleinern lässt. Das Konzept, ein Smartphone auf Tablet-Größe aufzuklappen haben schon andere Hersteller ausprobiert. Ein klappbares handliches Gerät ist gerade bei den heutigen Riesen-Displays sehr praktisch und würde auch Googles Stand- und Ambient-Bemühungen entgegenkommen.

» Das könnte das Pixel 6 Foldable sein

Pixel Buds A & Pixel Watch

Das Pixel-Portfolio soll nicht nur im Bereich Smartphones wachsen. Auch die Pixel Buds A sowie eine neue Pixel Watch stehen vor der Tür. Die smarten Kopfhörer stehen bereits in den Startlöchern und warten nur auf ihren Verkaufsstart, während hinter der Pixel Watch noch ein großes Fragezeichen steht, trotz einiger Leaks.

» Pixel Buds A: Googles neue smarte Kopfhörer kommen – alle Details (Video)

» Es wird Zeit: Googles großer Wear OS-Neustart mit Fitbit und Samsung – ein starkes Trio gegen die Apple Watch















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren