Wear OS: Google & Samsung starten neue Smartwatch-Plattform – legen Wear OS & Tizen zusammen (Bilder)

Google verpasst dem Smartwatch-Betriebssystem Wear OS einen großen Neustart, der die lange Zeit vernachlässigte Plattform endlich wieder auf die Höhe der Zeit (Wortspiel) bringen soll: Auf der laufenden Entwicklerkonferenz Google I/O wurde nun eine brandneue Version der Plattform angekündigt, bei der auch Samsung und Fitbit eine große Rolle spielen.



Googles Smartwatch-Plattform Wear OS hat gefühlt schon mehrere Neustarts und große Updates hinter sich, die aber allesamt verpufft sind. Diesmal soll es besser werden und die Vorzeichen stehen sehr sehr gut: Die Plattform erhält einen angepassten Namen und heißt jetzt nur noch Wear. Aber es ist viel mehr als das: Wear entsteht aus dem Zusammenschluss von Wear OS und Samsungs Tizen – es ist also zu einem gewissen Anteil auch ein Samsung-Produkt.

Aber Wear soll nicht nur auf Google- und Samsung-Geräten eingesetzt werden, sondern auch weiterhin eine offene Plattform sein, die von allen Herstellern verwendet werden kann. Ob andere Hersteller sich von der Samsung-Beteiligung “stören” lassen oder nicht, wird die Zeit zeigen. Aber auch Google will bekanntlich eigene Wear-Hardware bauen – und dabei spielt auch der Name Fitbit eine Rolle. Fitbit soll in Zukunft Smartwatches auf Basis des Wear-Betriebssystems auf den Markt bringen. Und damit wissen wir dann auch, wie sich dieser Zusammenschluss gestalten wird.









Die neue Plattform ist noch einige Monate entfernt und man gibt nur wenige Einblicke, aber es zeigt sich, dass es diesmal ein ECHTER Neustart ist, bei dem kaum ein Stein auf dem anderen bleibt. Schaut euch die obigen Animationen an. Wenige weitere Details findet ihr im Google-Blog.

Samsung und Google versprechen eine deutlich längere Akku-Laufzeit, bis zu 30 Prozent mehr Geschwindigkeit und eine flüssigere Oberfläche. Man legt die Latte hoch.

Neue Samsung-Smartwatches im Anflug

Samsung wird im Laufe der nächsten Monate die ersten Smartwatches auf den Markt bringen, die auf das neue Betriebssystem setzen sollen. Nachdem sich das südkoreanische Unternehmen schon sehr früh von Wear OS verabschiedet hat (damals noch Android Wear), setzte man einige Jahre lang auf Tizen. Das Trio Google-Samsung-Wear verspricht allerdings sehr viel mehr für die Nutzer beider Seiten – wir dürfen gespannt sein.

