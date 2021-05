Pixel 5a: Das soll Googles neues Budget-Smartphone sein – Leak verrät Spezifikationen und Preisgestaltung

Die Entwicklerkonferenz Google I/O neigt sich dem Ende und bislang wurde kein Wort über Hardware verloren – auch nicht über das eigentlich anstehende aber deutlich später kommende Pixel 5a. Bislang ist nur wenig über das nächste Budget-Smartphone bekannt, doch nun will ein Leaker einige Spezifikationen sowie die ungefähre Preisgestaltung in Erfahrung gebracht haben.



In diesen Tagen gibt es viele Leaks rund um das Pixel 6, sodass gerne vergessen wird, das eigentlich zuvor noch das Pixel 5a auf dem Plan steht, das im Normalfall vor der sechsten Generation auf den Markt kommen sollte. Das ist zwar längst nicht mehr in Stein gemeißelt, aber doch recht wahrscheinlich. Doch ausgerechnet vom als Frühjahr-Modell konzipierten Smartphone gibt es bislang kaum Informationen.

Nun hat der bekannte Leaker Mukul Sharma, auch besser bekannt unter StuffListings, einige Spezifikationen sowie eine ungefähre Preisgestaltung genannt. Beides lehnt sich sehr stark an das Pixel 4a 5G an und auch Google hat das Smartphone bereits als “Pixel 5a 5G” bezeichnet – es dürfte also ein Klon des Vorjahres werden, der sich nur in wenigen Details unterscheiden wird.

Das Display soll eine Diagonale von 6,2 Zoll aufweisen und mit 60 Hertz laufen, unter der Haube findet sich ein Snapdragon 765G, 128 GB Hauptspeicher sowie ein Akku mit einer Leistung von 18 Watt und einer bislang unbekannten Kapazität. Angetrieben werden soll das Pixel 5a 5G noch von Android 11 und etwa 500 Dollar kosten.









Pixel 5A

6.2" OLED FHD+, 60Hz

12.2MP + 16MP, same as 5

8MP

18W

765G

128GB

Android 11

Around $500#GoogleIO — Mukul Sharma (@stufflistings) May 18, 2021

Woher diese kommentarlos eingeworfenen Spezifikationen stammen, ist nicht bekannt. Sharma hat sich in der Vergangenheit schon oft als zuverlässig Quelle erwiesen, sodass man die technischen Details erst einmal zur Kenntnis nehem kann. Es deckt sich mit den bisherigen Eindrücken, dass Google mit dem Pixel 5a 5G keinen großen Sprung wagt, sondern eher Modellpflege betreibt, um dann mit den kommenden Pixel 6-Smartphones richtig aufzudrehen.

Wir dürfen gespannt sein, ob es am letzten Tag der I/O noch Hardware-Überraschungen geben wird. Denn neben dem Pixel 5a warten wir bekanntlich auch noch auf die Pixel Buds A-Kopfhörer, die sich im Gepäck des Pixel 5a befinden könnten.

