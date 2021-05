Pixel 6, Pixel 6 Pro & Pixel Foldable: Neue Android 12 Beta bestätigt die kommenden Google-Smartphones

Google hat gestern Abend einen ganzen Schwung an neuen Features für eine Reihe von Produkten angekündigt, doch im Bereich Hardware hat man zumindest am ersten Tag kein Wörtchen verloren – weder vom Pixel 5a noch vom Pixel 6. Doch auf Android kann man sich verlassen, denn die gestern veröffentlichte Beta enthält eindeutige Hinweise auf gleich fünf neue Pixel-Smartphones.



Normalerweise wäre die Google I/O die klassische Zeit zur Ankündigung des Pixel 5a gewesen, doch man hat schon vor einigen Wochen verkündet, dass das Smartphone deutlich später auf den Markt kommen soll. Die Schlagzahl der Leaks rund um das Pixel 6 hat unterdessen soweit zugenommen, dass zumindest ein Ausblick auf die nächste Pixel-Generation auf der I/O nicht vollständig ausgeschlossen gewesen wär – bislang war das aber nicht der Fall.

Doch Google hat gestern Abend nicht nur den nächsten Wear OS-Neustart angekündigt, sondern auch die erste Android 12 Beta veröffentlicht, die eindeutige Hinweise auf gleich fünf neue Pixel-Geräte enthielt. Diese waren allesamt bisher schon bekannt, doch nun gibt es zusätzlich zu den internen Codenamen auch noch die Modellnummern, die darauf hinweisen, dass die Geräte etwas weiter fortgeschritten sind. Außerdem können diese Codes die Suche nach weiteren Details vereinfachen.

In der Beta finden sich nur Hinweise auf anstehende Geräte für das Jahr 2021, es darf also damit gerechnet werden, dass die damals geleakte Roadmap – diese stammt noch von Ende 2020 – mehr oder weniger bestätigt ist. Dennoch erlaubt die Erwähnung in der Software keinen vollständigen Rückschluss auf die Hardware-Strategie.









Die neuen Pixel-Smartphones

Barbet (Pixel 5a 5G) – G4S1M

Oriole (Pixel 6 family) – GR1YH

Raven (Pixel 6 family) – GF5KQ

Passport (Pixel foldable) – GPQ72

Needlefish (?) – (2019)

Dass das Pixel 5a kommt, gilt als sicher – denn es wurde von Google bereits als “Pixel 5a 5G” bestätigt. Vielleicht nur in wenigen Ländern, aber kommen wird es. Ein Pixel 6 gilt ebenfalls als in Stein gemeißelt, vor allem nach den Leaks der letzten Tage. Hinter das Pixel 6 Pro würde ich derzeit noch ein kleines Fragezeichen setzen – aber wirklich nur ein kleines. Interessant wird es beim Pixel 6 Foldable, das gestern durch neue Foldable-Features in Android 12 wieder etwas mehr Futter bekommen hat.

Das Modell “Needlefish” taucht schon seit 2019 auf und ist bis heute in Android 12 enthalten. Worum es sich dabei handelt, wurde bis heute nicht geklärt. Gut möglich, dass es ein niemals veröffentlichtes Pixel-Smartphone ist. Das wiederum zeigt, dass auch die anderen in dieser Liste aufgeführten Geräte nicht unbedingt auf den Markt kommen müssen.

