Android 12 Beta: Starkes visuelles Update für die Pixel-Smartphones – das ist das Material You Design (Video)

Google hat gestern Abend wie erwartet die erste Android 12 Beta für viele Pixel-Smartphones veröffentlicht, die einige neue Features im Gepäck hat, aber auch eine rundum überarbeitete Oberfläche mitbringt. Die neue Design-Grundlage für Android 12 ist Material You, das zuerst auf Smartphones zum Einsatz kommt und bereits in der ersten Ankündigung mit viel Bildmaterial vorgestellt wurde.



Vor einigen Jahren hat Google mit dem Material Design eine wichtige visuelle und gestalterische Grundlage geschaffen, die viele Oberflächen standardisiert hat – mit großem Erfolg. Später wurde das Ganze mit Material Theme aktualisiert und mit dem neuen Material You folgt nun die nächste Stufe, die vor allem auf Farben und simple Formen setzt. Material You ist Teil von Android 12 und ist auf den Bildern, Animationen und im Video in diesem Artikel zu sehen.

Beginnend mit Android 12 auf der Pixel-Reihe, werdet ihr euer Smartphone komplett mit einer angepassten Farbpalette und neu gestalteten Widgets personalisieren können. Mit der „Color Extraction“-Funktion könnt ihr einen Hintergrund aussuchen – das System ermittelt automatisch, welche Farben dominant und komplementär sind und welche einfach toll im Gesamtbild wirken. Diese Farben werden dann über das gesamte Betriebssystem verteilt verwendet: in der Benachrichtigungsleiste, eurem Sperrbildschirm, der Lautstärkeregelung, neuen Widgets und vielen weiteren Bereichen.









Material You bringt aber nicht nur neue Formen und personalisierte Farbgebungen mit, sondern auch zusätzliche Detail-Animationen. Vieles bewegt und verformt sich während der Nutzung. So erhalten etwa Benachrichtigungen beim Wegwischen eine andere Form, auf dem Sperrbildschirm wird die Uhrzeit nach Abarbeiten aller Benachrichtigungen vergrößert und einiges mehr. Google betont, dass trotz vieler Animationen die Performance nicht leiden soll.

Material You ist Bestandteil von Android 12, soll aber zuerst auf den Pixel-Smartphones angeboten werden. Auch alle anderen Android-Smartphones sollen zukünftig damit ausgestattet werden, bislang wurde aber kein Zeitplan genannt. Es wird interessant sein, wie man diesen fliegenden Design-Wechsel bei externen Smartphones durchführen möchte und ob es im gleichen Umfang ausgeliefert wird.

