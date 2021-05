Pixel 6: Das ist Googles neues Smartphone – neuer Leak verrät Spezifikationen & Design des kleineren Modells

Google wird im Laufe der nächsten Monate mehrere neue Pixel-Smartphones vorstellen, zu denen natürlich auch das Pixel 6 gehört. Nachdem es in den letzten Tagen eine Reihe von Leaks zum Pixel 6 Pro gegeben hat, folgt nun der kleine Bruder, der wenig überraschend auf das gleiche Design setzt und die großen Änderungen mit wenigen Abstrichen mitmacht. Aber auch der kleine Bruder ist sehr groß.



Google hat auf der I/O leider keinerlei Hardware angekündigt, aber dennoch waren die Leaker sehr fleißig und haben in diesen Tagen zahlreiche Renderbilder und Informationen zu den kommenden Smartphones veröffentlicht. Mit welchen Smartphones wir in den nächsten Monaten rechnen dürfen erfahrt ihr in diesem Artikel, allerdings gibt es noch ein Fragezeichen hinter der Reihenfolge.

Vor wenigen Tagen gab es einen großen Pixel 5a-Leak, gestern Abend gefolgt von einem großen Pixel 6 Pro-Leak und nun ist das dazwischen befindliche Modell an der Reihe. Wenig überraschend setzt Google beim Pixel 6 und Pixel 6 Pro auf ein sehr ähnliches Design, bei dem man die Unterschiede trotz unterschiedlicher Anzahl an Kamerasensoren mit der Lupe suchen muss. Ich denke, nach so vielen Leaks kann man nun sagen “DAS sind die neuen Google-Smartphones”.

Zusätzlich zu den Renderbildern gibt es nun auch die folgenden Spezifikationen:

Display: 6,4 Zoll Display

6,4 Zoll Display Abmessungen: 158,6 x 74,8 x 8,9mm

158,6 x 74,8 x 8,9mm Kamera: Duo Camera

Duo Camera Weiteres: Dual-Stereo-Lautsprecher, kabelloses Aufladen, USB-C

















Die größten Unterschiede zwischen Pixel 6 und Pixel 6 Pro: Das Pro-Modell hat drei Kamera-Sensoren, das normale nur zwei. Pro hat ein Curved-Display, das andere nicht. Die Displaygröße unterscheidet sich nur marginal und auch die verbauten Komponenten dürften nur wenige Unterschiede aufweisen.

Einen so klaren Schnitt zwischen zwei Generationen hat Google schon lange nicht mehr getan und ohne Frage werden sich Pixel 6 und Pixel 6 Pro aus der Pixel-Familie hervorheben. Für das Pixel 5a werden keine großen Überraschungen mehr erwartet, denn dieses dürfte sowohl äußerlich als auch unter der Haube auf Bewährtes setzen. Mit dem Pixel 6 geht Google aber neue Wege, bringt Sensoren unter das Display und soll auch erstmals auf den eigenen Google-Chip setzen.

So langsam ergibt sich dann ein großes Bild zu den kommenden Smartphones. Schaut euch die Leaks der letzten Tage hier an:

» Pixel 6 Pro Leak (Galerie & Spezifikationen)

» Pixel 5a Leak (Galerie & Spezifikationen)

» Pixel 5a und Pixel 6 – was kommt zuerst?

[9to5Google]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren