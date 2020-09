Google Launch Night: Google lädt zum merkwürdigen Hardware-Event; Pixel 5, Chromecast & Nest Smart Speaker

In den letzten Tagen häufen sich die Leaks rund um die neue Google-Hardware, denn der Zeitpunkt der Präsentation rückt langsam näher – und nun wissen wir endlich, wann das sein wird: Google hat vor wenigen Minuten Einladungen an die Presse versendet, die zu einem Google Launch Night In geladen und die neuen Produkte zuerst zu Gesicht bekommen wird. Allerdings bleibt weiter unklar, ob auf dem Event tatsächlich neue Hardware offiziell vorgestellt wird.



Es ist wieder Event-Zeit! Oder nicht? Google lädt einige Pressevertreter zu einem Launch Night In-Event am 30. September (20:00 Uhr deutscher Zeit), auf dem einige neue Produkte gezeigt werden sollen, die in den letzten Wochen und Monaten bereits sehr umfangreich geleakt worden sind. Dazu gehört natürlich das Pixel 5-Smartphone, der neue Google TV Chromecast sowie der Nest Smart Speaker. Das sind zumindest die drei Produkte, die in Googles Einladung erwähnt werden. Weitere Produkte wie etwa der frisch geleakte Google Nest Thermostat mit Gestensteuerung sind ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Interessant an dem Event, das eigentlich gar keines ist, ist es, dass es NICHT Live übertragen wird. Es gibt keinen Livestream, keine Infoseite für Nutzer und auch sonst keinen Platz der Vorfreude, wie es sonst bei den ‚Made by Google‘-Event üblich war. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich um ein reines Presse-Event inklusive Embargo handelt, dem einige Tage später ein „echtes“ Event folgt. Wäre zwar sehr merkwürdig, aber ist nicht ausgeschlossen.

Ansonsten lässt sich kaum nachvollziehen, warum die großen und wichtigen neuen Produkte wie das Pixel 5, ein neuer Smart Speaker sowie der seit langer Zeit erwartete Neustart von Android TV hinter verschlossenen Türen stattfinden sollte…

Aktuelle Leaks:

» Pixel 5 & Pixel 5s: Googles neues Smartphone zeigt sich erneut – Spekulationen über zweites Modell (Galerie)

» Android TV & Chromecast: Neustart bringt Google TV zurück – der Streaming-Dongle kommt Ende September

» Smart Home: Neues Google Nest-Thermostat kommt – soll Pixel 4-Gestensteuerung Motion Sense mitbringen

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren