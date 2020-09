Google lädt am kommenden Mittwoch zur Launch Night und wird auf diesem exklusiven Presse-Event eine ganze Reihe neuer Produkte vorstellen, die in den letzten Tagen sehr umfangreich geleakt worden sind. Nachdem nun praktisch alle Informationen bekannt sind und nur noch sehr wenige Details fehlen, findet ihr in diesem Artikel noch einmal alle Verknüpfungen zu den geleakten Informationen rund um Pixel 4a 5G, Pixel 5, Google Chromecast sowie Nest Audio.



Wenn Google zu einem Hardware-Event einlädt, dann gibt es nur selten Überraschungen. Alle großen Produkte leaken zum Teil schon Monate im Vorfeld und spätestens einige tage vor der Präsentation ist alles bekannt, was man als Interessierter wissen muss. Dass das Unternehmen plötzlich eine Überraschung aus dem Ärmel schüttelt und ein bisher völlig unbekanntes Produkt präsentiert, kann man in der heutigen Zeit fast schon ausschließen.

In den letzten drei Tagen konnte einem vor Google-Leaks ganz schwindlig werden, denn alle vier kommenden Produkte Pixel 4a 5G, Pixel 5, Chromecast und Nest Audio hatten sich gezeigt. An dieser Stelle findet ihr einen Blick auf die kommende Hardware sowie die Links zu vielen weiteren detaillierten Informationen, die in diesem Artikel den Rahmen sprengen würden.

Google Chromecast mit Google TV

Der Google Chromecast mit Google TV tritt auf der Hardware-Seite die Nachfolge des Chromecast und auf der Software-Seite die des Betriebssystems Android TV an. Beide Produktwelten werden zusammengeführt und dürften in Googles künftiger medialer Smart Home-Strategie eine sehr wichtige Rolle spielen. Der neue Chromecast war bereits in den Regalen der ersten Händler zu finden und dürfte damit wohl unmittelbar nach der Präsentation in den Verkauf gehen.

Google Chromecast: Bilder & Infos von der Verpackung | Bilder vom Dongle & Fernbedienung









Pixel 4a 5G

Das Google Pixel 4a 5G ist der am Funkstandard gemessene moderne Bruder des Pixel 4a und wird gemeinsam mit dem Pixel 5 erstmals als 5G-Smartphones aus dem Hause Google auf den Markt kommen. Um dieses Smartphone war es lange Zeit sehr ruhig und es ist gut möglich, dass es bereits auf der Abschussliste stand – aber nun wird es dennoch bald auf den Markt kommen. In den letzten Tagen sind bereits alle Informationen rund um das Smartphone geleakt worden.

Pixel 4a 5G: Alle Spezifikationen | Renderbilder | Pressefotos

Pixel 5

Das Google Pixel 5 ist das diesjährige Flaggschiff aus dem Hause Google und wird die Nachfolge des gescheiterten Pixel 4 antreten, das bei den Kunden nicht ganz so gut angekommen ist. Mit dem Pixel 5 scheint man sehr vieles richtig zu machen – vom Design über die starke Ausstattung bis zur Preisgestaltung. Es hat gute Chancen darauf, das bisher erfolgreichste Pixel-Flaggschiff zu werden, abgesehen von der a-Serie. Natürlich sind im Vorfeld bereits so gut wie alle Informationen bekannt geworden.

Pixel 5: Alle Spezifikationen | Renderbilder | Pressefotos









Nest Audio

Google greift das Smart Home nicht nur mit dem neuen Chromecast an, sondern legt auch in puncto Smart Speaker nach. Mit dem neuen Google Nest Audio gibt man dem Smart Speaker eine ganz neue Formgebung, die sehr viel mehr Stoff und Rundungen besitzt, was es interessanterweise auf eine Linie mit den gerade erst vorgestellten neuen Echo Smart Speakern aus dem Hause Amazon bringt. In den letzten Tagen gab es neue Informationen und Bilder rund um den kommenden Smart Speaker.

Nest Audio: Bilder & Renderfotos | Verpackung & Spezifikationen

