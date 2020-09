Google Assistant: Neue automatische Erinnerungen an wiederkehrende Aufgaben und Informationen kommen

Der Funktionsumfang des Google Assistant wurde in den letzten Wochen stark ausgebaut und erhält nun schon wieder Zuwachs: Die ersten Nutzer können die im vergangenen Jahr eingeführten Routinen nun auch in andere Form verwenden und sich über den gesamten Tag verteilt immer wieder an wichtige oder gerne vergessene Dinge erinnern lassen. Die neuen Workday Routines erweisen sich dabei als sehr flexibel.



Der Google Assistant erhält bei den ersten Nutzern die neuen Workday Routines. Dabei handelt es sich um regelmäßig wiederkehrende Erinnerungen, die der Assistent über alle Endgeräte vom Smart Speaker bis zum Smartphone ausgeben kann. Zu jeder ausgewählten Uhrzeit kann der Assistent dadurch an das Trinken erinnern, zu jeder vollen Stunde die Uhrzeit ansagen, an eine sportliche Auszeit erinnern oder viele weitere Dinge aufsagen.

In den Einstellungen lassen sich die Uhrzeit und die auszuführenden Erinnerungs-Funktionen festlegen. Dazu kommt außerdem eine Datums- oder Tag-Auswahl, sodass die gesamten Aktionen nur an Arbeitstagen oder nur an Wochenenden ausgeführt werden können – ähnlich wie bei allen Wecker-Apps. Derzeit gibt es allerdings nur eine Workday Routine, sodass sich keine unterschiedlichen Zeiträume einstellen lassen. Aber vielleicht folgt das ja mit einem der nächsten Updates.

Ob die neuen Routinen weltweit ausgerollt werden oder derzeit nur in den USA verfügbar sind, ist leider nicht bekannt. Schaut einfach im Laufe der nächsten Tage immer wieder einmal nach 🙂

» Pixel 4a mit 5G: Das ist das neue Google-Smartphone – Leak verrät alle Spezifikationen; Preis & Verkaufsstart

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren