Pixel 4a mit 5G: Das ist das neue Google-Smartphone – Leak verrät alle Spezifikationen; Preis & Verkaufsstart

Google wird in wenigen Tagen das Pixel 4a 5G vorstellen, das gemeinsam mit dem Pixel 4a und dem Pixel 5 um die Gunst der Käufer buhlen wird. Wenige Tage vor der Präsentation ist nun auch das letzte Pixel-Smartphone geleakt worden, von dem nun alle Spezifikationen sowie die Preisgestaltung bekannt sind. Spätestens jetzt zeigt sich, dass es für die potenziellen Käufer in diesem Jahr nicht einfach wird.



Es steht neue Google-Hardware vor der Tür, die auf dem Presse-Event in der kommenden Woche vorgestellt werden. Im Verbund mit dem Pixel 4a 5G und Pixel 5 wird außerdem der Smart Speaker Nest Audio sowie der neue Google Chromecast vorgestellt. Interessanterweise stellt man das Pixel 4a 5G sowie das Pixel 5 nun schon vor dem Verkaufsstart des Pixel 4a vor – zumindest gilt das für Deutschland und viele weitere Länder außerhalb der USA.

In den letzten Tagen gab es vermehrt Leaks rund um die Pixel-Smartphones und nun schließt sich dieses Kapitel mit den Spezifikationen des Pixel 4a 5G, das einerseits als Pixel 4a-Ableger als auch als großer Bruder des Pixel 5 fungieren wird. Das Smartphone war bereits auf einigen Renderbildern zu sehen und auch die Spezifikationen waren zum großen Teil bereits bekannt und werden nun durch den neuen Leak bestätigt bzw. noch einmal korrigiert.

Die Spezifikationen

SoC: Snapdragon 765G

Display: 6,2 Zoll, OLED, 2340 x 1080 Pixel, 413 ppi

Abmessungen: 153,9 x 74,0 x 8,2 mm, 168 Gramm

Speicher: 128 Gigabyte

RAM: 6 Gigabyte

Akku: 3800 mAh

Hauptkameras: Dual-Kamera, 12,2 MP Dual-Pixel, ƒ/1,7, 1,4 μm, Zwei-Phasen-Autofokus, Optische und elektronische Bildstabilisierung, 77° Blendenweite; 16 MP Ultra-Weitwinkel, ƒ/2,2, 1,0 μm, 107°

Frontkamera: 8 Megapixel, ƒ/2,0, 1,12 μm, fester Fokus, 83°

Weiteres: 5G, zwei Kameras, Fingerabdrucksensor, Lautsprecher & USB-C unten, MIT Kopfhöreranschluss

Farben: Black, White

Im Vergleich mit den Spezifikationen des Pixel 5 gibt es zwar einige Unterschiede, aber im groben wird es in diesem Jahr eine schwere Wahl.









Preisgestaltung & Verkaufsstart

Die Gerüchteküche ist sich nach wie vor sicher, dass das Pixel 4a 5G gemeinsam mit dem Pixel 5 am 30. September in den Verkauf gehen wird. Das ist allerdings nur der Tag der Präsentation und noch dazu ein Mittwoch. Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, aber beides spricht für mich nicht unbedingt dafür, dass es das korrekte Datum ist. Und weil die Präsentation hierzulande am Abend stattfindet, wäre es ohnehin erst der 1. Oktober, an dem die Geschäfte wieder öffnen. Ich persönlich glaube an einen Relese Ende Oktober 2020.

Tatsächlich hat Google auch schon den Verkaufspreis des Pixel 4a 5G verraten, der sich nach dieser Ankündigung wohl auch nicht mehr ändern wird. Das Smartphone soll in Deutschland 499 Euro kosten. Bis Ende Dezember aufgrund der gesenkten Mehrwertsteuer nur 486,40 Euro. Wie sich dieser Preis platziert wird sich erst endgültig bewerten lassen, wenn der Verkaufspreis des Pixel 5 bekannt ist. Im Vergleich liegt man 100 Euro über dem Pixel 4a.

