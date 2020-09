Google Chromecast: Neuer Leak zeigt die Verpackung des neuen Dongles und verrät mehr Details (Galerie & Video)

Google wird in wenigen Tagen zum Night Launch laden und eine ganze Reihe neuer Produkte vorstellen – darunter auch den neuen Google Chromecast mit Google TV. Schon seit vielen Monaten kursieren Informationen und Leaks über den neuen Dongle mit dem runderneuerten Betriebssystem und nun ist das Produkt tatsächlich schon bei einem Händler in den Regalen aufgetaucht. Das bestätigt den sehr sehr baldigen Marktstart.



Google stellt die Ambitionen im TV-Geschäft auf ganz neue Füße, denn die erfolgreichen Produkte werden zusammengeführt, erhalten viele neue Features und auch eine neue Bezeichnung. Zum Neustart wird es den Sabrina-Dongle geben, die überarbeitete Oberfläche von Android TV unter dem neuen Namen Google TV sowie eine teilweise Einstellung des Chromecast. Letzter wird nur als Marke, aber nicht der bisherigen Hardware, bestehen bleiben.

Seit einigen Tagen ist bekannt, dass Android TV in Google TV umbenannt wird und die Präsentation bereits am 30. September stattfinden wird. Natürlich gab es vor wenigen Tagen umfangreiche Leaks, sodass bis zum Mittwoch nicht mehr viel zum Präsentieren übrig bleiben wird – auch nicht mehr die Verpackung. Ein unachtsamer Store hat den neuen Google Chromecast nun bereits in die Regale gestellt und (vermutlich) zum Verkauf angeboten. Gut möglich, dass er auch in „falsche“ Hände gelangt ist.

Der Google TV-Dongle wird per HDMI an den Fernseher angeschlossen und besitzt auf der anderen Seite einen USB-Anschluss, über den das Gadget mit Strom versorgt wird. Ob es auch der USB-Eingang des Fernsehers tut oder das externe Netzteil zwingend verwendet werden muss, bleibt abzuwarten. Erstes wäre natürlich ein riesiger Vorteil, der schon beim Original-Chromecast dafür gesorgt hat, dass das Gadget vollständig hinter dem Fernseher verschwinden kann.

Auf folgenden Bildern und dem unten eingebundenen Video könnt ihr die Verpackung des neuen Google Chromecast bewundern, die zwar nicht unbedingt aufregend und überraschend ist, aber einige weitere technische Details verrät bzw. bestätigt.

















Der neue Google Chromecast wird am 30. September vorgestellt und dürfte wohl schon wenige Tage später in den Verkauf gehen – vielleicht direkt am 1. Oktober. Das muss nicht für Deutschland oder andere Länder gelten, aber angesichts der Tatsache, dass der Chromecast bis auf den damaligen Hype zur ersten Präsentation in vielen Ländern gleichzeitig angeboten wurde, darf man auch von einem sehr zeitnahen Start in Deutschland ausgehen.

