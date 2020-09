Pixel 5 & Pixel 4a 5G: Leaks zeigen die Smartphones in allen bekannten Farbvarianten – Pixel 5 in Grün (Galerie)

Google wird in wenigen Tagen die neuen Pixel-Smartphones Pixel 5 und Pixel 4a 5G vorstellen, die kurz zuvor wie üblich umfangreich geleakt worden sind. Jetzt erhalten wir einen erneuten Blick auf das Pixel 5 in den beiden verfügbaren Farben Schwarz und Grün sowie auf das Pixel 4a 5G in der Farbe Schwarz. In Kombination mit den bekannten Spezifikationen und Preisen kann die Kaufentscheidung praktisch schon fallen.



Wenige Tage vor einem Google-Event sind die Leaker noch einmal in Höchstform und zeigen uns alle neuen Geräte, die vermutlich schon kurz darauf in den Handel kommen werden oder zumindest vorbestellt werden können. Neben den beiden neuen Pixel-Smartphones gehören dazu auch die im Smart Home beheimateten Smart Speaker sowie der neue Google Chromecast:

Gibt es eigentlich noch ein Detail, das über die kommenden Pixel-Smartphones noch nicht bekannt ist? Höchstens spezielle Features sowie der Blick auf die Farbgestaltung – letztes wird nun ebenfalls nachgeholt. Auf folgenden Bildern seht ihr das Pixel 5 in den neuen Farben Schwarz sowie dem bei vielen Kommentatoren nicht unbedingt gut ankommenden Grünton. Es werden in der ersten Welle, vermutlich auch dauerhaft, die einzigen verfügbaren Farben sein.









Auf obigem Bild seht ihr das Google Pixel 4a 5G in der Farbe Schwarz. Tatsächlich hat es sich bisher nicht in der zweiten verfügbaren Farbe Weiß sehen lassen. Das muss aber nicht heißen, dass sich die Leaker an dieser Stelle vertan haben, könnte aber auf eine regionale Einschränkung der Farbauswahl hinweisen. Viele weitere Bilder des Pixel 4a 5G findet ihr in diesem Artikel.

So langsam geht den Leakern nun natürlich das Material aus, denn über praktisch alle erwarteten Geräte sind alle Informationen bekannt und umfangreiches Bildmaterial geleakt worden. Wir werden das natürlich vor dem Event noch einmal übersichtlich zusammenfassen, bevor es dann am Mittwoch an die Präsentation geht.

